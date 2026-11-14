Fost interlop din Alba Iulia, cerere de ordin de protecție împotriva fostei partenere, influenceriță pe TikTok. Femeia, care ar fi primit bani în campania electorală pentru susținerea lui Georgescu, l-ar fi urmărit în repetate rânduri
Fost interlop din Alba Iulia, cerere de ordin de protecție împotriva fostei partenere, influenceriță pe TikTok. Femeia, care ar fi primit bani în campania electorală pentru susținerea lui Georgescu, l-ar fi urmărit în repetate rânduri
Judecătoria Alba Iulia a respins, pe 30 octombrie 2026, cererea de emitere a unui ordin de protecție formulată de Parchet în favoarea unui bărbat din oraș (N. M.), fost interlop, condamnat penal în trecut, împotriva fostei sale partenere, o influenceriță (V. A.) de pe TikTok. Femeia apare pe o listă cu influenceri care au primit bani în campania electorală din 2024, pentru susținerea candidaturii lui Călin Georgescu.
Cererea pentru emiterea ordinului de protecție a fost depusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pe 26 octombrie. Potrivit acesteia, între august și octombrie 2026, femeia și-ar fi urmărit fostul concubin, cu care a avut o relație de două luni, de cel puțin 10-15 ori. I-ar fi supravegheat domiciliul și ar fi urmărit până acasă pe o prietenă a bărbatului.
În august, ea i-ar fi citit mesajele, i-ar fi copiat agenda telefonică și ar fi contactat mai multe persoane. Bărbatul a declarat că se teme și a cerut ajutorul poliției, care a emis un ordin de protecție provizoriu pe 23 octombrie 2026. Parchetul a cerut inițial protecție pentru trei luni, iar apoi cererea a fost completată cu șase luni. Solicitarea includea o distanță minimă de 100 de metri față de bărbat și de locuința lui, interzicerea oricărui contact și consiliere psihologică pentru femeie.
Instanța a stabilit că foștii concubini intră sub incidența legii privind violența în familie și a constatat că nu sunt îndeplinite toate condițiile pentru un ordin de protecție. Acesta presupune acte de violență, comise de un membru de familie, apte să pună în pericol viața, integritatea sau libertatea victimei.
Magistratul a reținut că nu a existat violență fizică sau verbală, iar singura formă invocată a fost cea psihologică, prin urmărire repetată. Instanța a admis că, după despărțire, femeia l-a urmărit uneori pe bărbat și a contactat alte femei aflate în compania lui, pe fondul geloziei.
„Instanţa constată că ulterior încetării relaţiei de concubinaj, intimata a procedat uneori la urmărirea petentului, inclusiv la contactarea unor alte persoane de sex feminin alături de care era aceasta, pe fondul unei stări de gelozie. Cu toate acestea, nu poate fi omis faptul că aceste acţiuni ale intimatei nu s-au derulat în mod repetat pe parcursul lunii octombrie.
De asemenea, această stare de gelozie a intimatei era alimentată şi de comportamentul petentului, care inclusiv la data de 13.10.2026 a petrecut noaptea la locuinţa acesteia. Următoarea interacţiune dintre părţi s-a derulat la data de 23.10.2026, când intimata, contrar susţinerilor ei, a urmărit-o pe persoana de sex feminin cu care se afla petentul, fiind ulterior urmărită de acesta. Imaginile video vizionate în cadrul şedinţei au surprins întâlnirea din data de 23.10.2026, însă din comportamentul reclamantului nu s-a putut decela o veritabilă stare de temere, ci mai degrabă o stare de nemulţumire faţă de comportamentul femeii”, a susținut instanța.
Magistratul a completat că acţiunile femeii nu pot fi circumscrise unei reale stări de pericol în sensul dispoziţiilor legale, în condiţiile în care în perioada ulterioară încetării relaţiei de concubinaj, bărbatul a continuat să alimenteze o relaţie de tip hibrid cu intimata, caracterizată cu alternarea de perioade specifice unei relaţii de concubinaj şi perioade specifice unor foşti concubini.
Judecătorul a concluzionat că acțiunile femeii nu au creat un pericol iminent pentru bărbat. A adăugat că emiterea ordinului fără îndeplinirea condițiilor legale ar fi încălcat dreptul la viață privată. Încheierea poate fi contestată cu apel.
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