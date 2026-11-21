Carla’s Dreams SIMFONIC, spectacol la un alt nivel la Cluj-Napoca. Muzică, teatru și balet într-o producție impresionantă!

Carla’s Dreams a oferit vineri seară, 20 noiembrie 2026, un spectacol de excepție la BTarena din Cluj-Napoca. În fața unei săli arhipline, artistul a urcat pe scenă alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău, sub bagheta dirijorului Mihail Agafița.

Concertul Carla’s Dreams SIMFONIC, organizat de Emagic, a fost mai mult decât un eveniment muzical. Teatrul, baletul și muzica live s-au îmbinat într-o producție spectaculoasă, cu o scenografie impresionantă, dominată de un ochi uriaș. Spectacolul de la Cluj-Napoca a venit la doar trei săptămâni după succesul răsunător de la Chișinău Arena, unde Carla’s Dreams a prezentat, pe 30 octombrie, aceeași producție în fața unui public numeros, într-un eveniment sold-out. Astfel, publicul din România a avut ocazia să descopere una dintre cele mai ambițioase producții din cariera artistului, originar din Chişinău.

Într-o industrie în care efectele vizuale digitale sunt tot mai prezente, Carla’s Dreams a ales să le transforme în momente artistice reale, prin dans, interpretare și mișcare scenică. Rezultatul a fost o experiență aparte, cu secvențe care au impresionat publicul. Spectatori veniți inclusiv din alte orașe ale României au urmărit cu emoție piesele cunoscute, reinterpretate simfonic, într-o atmosferă specială. Fiecare moment artistic a completat povestea muzicală, transformând concertul într-o experiență în care sunetul, luminile și expresia scenică au funcționat împreună.

Un spectacol care a arătat că producțiile live din România pot ajunge la un alt nivel, prin creativitate, muzică și emoție. O seară de noiembrie care va rămâne în memoria celor prezenți.

Lucian DANCIU

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