Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 13 – 19 noiembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping / Jocurile foamei: Răsăritul în ziua extragerii 2D / VIP 2D Avanpremiera

Regia: Francis Lawrence

Cu: Joseph Zada, Elle Fanning, Jesse Plemons, Mckenna Grace, Maya Hawke

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 150 min

Rating: N 15

Cu 24 de ani înaintea evenimentelor din seria originală și a poveștii lui Katniss Everdeen, „Jocurile Foamei: Răsăritul în ziua extragerii” ne poartă înapoi în Panem, în dimineața celei de-a 50-a ediții a Jocurilor Foamei, cunoscută și sub numele de Al Doilea Jubileu al Pacificării (Second Quarter Quell).

Tânărul Haymitch Abernathy, în vârstă de 16 ani, este ales să reprezinte Districtul 12 într-una dintre cele mai brutale ediții ale competiției. Pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a victoriei Capitoliului asupra districtelor, regulile sunt schimbate: fiecare district este obligat să trimită un număr dublu de tributuri, ceea ce înseamnă că 48 de adolescenți vor fi aruncați într-o arenă nemiloasă și forțați să lupte până la moarte.

2D: Miercuri, Joi 21:00

VIP 2D: Miercuri, Joi 20:00

Lucy Lost / Misterul lui Lucy Lost

Regia: Olivier Clert

Cu: Nicolas Marié, Quentin Faure, Juliette Poissonnier, Jochen Hägele, Thierry Jahn, Charlie Rosenzweig

Gen Film: Animatie, Aventuri, , Drama, Familie, Fantastic

Durată: 85 min

Rating: AG

În anul 1915, pe insula engleză Scilly, o fată pe nume Lucy este crescută de niște pescari, despre care ea știe că nu-i sunt rude. Lucy are puține amintiri din trecutul ei. Este o perioadă sumbră, când războiul face ravagii pe continent. O va ajuta să găsească piesele de puzzle din trecutul ei o nouă prietenă, pe care o întâlnește din întâmplare. Ajutată de Milly, Lucy va înțelege mai bine care este locul ei pe lume.

Dublat: Vineri pana Marti 14:00

Miercuri, Joi 13:50

How to Rob a Bank / Cum să spargi o bancă

Regia: David Leitch

Cu: Nicholas Hoult, Anna Sawai, Christian Slater, Zoë Kravitz, John C. Reilly

Gen Film: Actiune, Crima, Thriller

Durată: 122 min

Rating: N 15

Povestea unor spărgători de bănci care hotărăsc să-și transforme jafurile în conținut pentru rețelele sociale și care pun autoritățile pe jar, forțându-le să apeleze la metode neortodoxe pentru a-i prinde.

Vineri pana Marti 21:00

Miercuri, Joi 20:45

Ebenezer: A Christmas Carol / Ebenezer: O poveste de Craciun

Regia: Ti West

Cu: Johnny Depp, Ian McKellen, Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Sam Claflin

Gen Film: Comedie, Drama, Fantastic

Durată: 116 min

Rating: AP 12

O poveste palpitantă cu fantome, plasată în Londra lui Dickens, care urmărește confruntarea supranaturală a lui Ebenezer Scrooge cu trecutul, prezentul și viitorului său, în timp ce luptă pentru o a doua șansă la mântuire.

Vineri pana Marti 19:10

Miercuri, Joi 17:00

Regia: Nitesh Tiwari

Cu: Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi, Ravi Dubey, Sunny Deol

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Fantastic

Durată: 195 min

Rating: AP 12

O epopee străveche prezintă povestea unui tânăr prinț și a unei tinere prințese, a căror căsătorie și exilul care a urmat marchează începutul unei călătorii legendare. Povestea lor despre iubire, datorie și destin pregătește terenul pentru provocări și mai mari care îi așteaptă.

Vineri pana Marti 17:50

Miercuri, Joi 17:35

The Little Mammoth / Micul mamut: Aventuri în Africa

Regia: Aleksandr Voytinskiy

Cu: Filipp Kirkorov, Aleksandr Revva, Vadim Galygin, Yana Churikova, Danil Prytkov, Pelageya Khanova

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familei

Durată: 90 min

Rating: AG

Pufuleț, un pui de mamut, se trezește după un somn de o mie de ani într-un pustiu înghețat și pornește în căutarea mamei sale. Se zvonește că aceasta s-ar afla departe, pe tărâmurile misterioase ale Africii. Însă drumul până acolo este lung și anevoios, iar singurul său tovarăș de călătorie este Pingu, un pui de pinguin care visează să cânte rap la concursul „Africa are talent”.

Dublat: Vineri pana Marti 14:35

Miercuri, Joi 12:40

Godzilla Minus Zero

Regia: Takashi Yamazaki

Cu: Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Miou Tanaka, Jun Kunimura, Masami Nagasawa

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Horror, Thriller

Durată: 135 min

Rating: N 15

Această continuare are loc în 1949, la doi ani după evenimentele din filmul original. Filmat de data asta în format IMAX, Takashi Yamazaki, artist de efecte vizuale premiat cu Oscar și regizor, îi readuce pe Ryunosuke Kamiki și Minami Hamabe în rolurile lor, în timp ce familia Shikishima se confruntă cu o altă calamitate într-un Japonie care încă încearcă să se reconstruiască.

Vineri pana Marti 16:30

Miercuri, Joi 14:30

Vacanță all inclusive 2D / VIP 2D

Regia: Radu Bărbulescu

Cu: Pavel Bartoș, Smiley, Raluca Aprodu, Mihai Călin, Diana Cavallioti, Darko Peric

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 86 min

Rating: AP 12

Vacanța la mare a doi ofițeri antidrog este dată peste cap în momentul în care descoperă un transport misterios eșuat pe plaja Vadu. Inspirat dintr-un un fapt real incredibil, filmul este o comedie polițistă intensă și palpitantă, încărcată cu umor și întorsături de situații neașteptate.

2D: Vineri pana Marti 21:30

Miercuri, Joi 19:15

VIP 2D: Vineri pana Marti 19:30

Forgotten Island / Insula pierdută VIP

Regia: Januel Mercado, Joel Crawford

Cu: Dave Franco, Jenny Slate, Amielynn Abellera

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 109 min

Rating: AG

Jo și Raissa, absolvente de liceu, sunt cele mai bune prietene încă din școala primară, dar se pregătesc acum să pornească pe drumuri diferite în viață.

În timp ce își petrec ultima seară împreună, Jo și Raissa descoperă din întâmplare un portal misterios, care le transportă pe fantastica insulă Nakali, plină de făpturi magice și mitologice despre care au auzit povești în familiile lor filipineze.

Dublat: Vineri pana Marti 13:00

Miercuri, Joi 13:35

Băiat de milioane 2D / VIP 2D

Regia: Cristian Ilișuan

Cu: Mircea Popa, Cătălin Herlo, Adonis Tanța, Adrian Cucu

Gen Film: Comedie

Durată: 99 min

Rating: AP 12

După ce câștigă 12 milioane de euro la loto, Andi își schimbă radical viața și cumpără tot ce și-a dorit vreodată. Dar, pe măsură ce câștigă putere și succes, începe să piardă lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra.

2D: Vineri pana Marti 15:45

Miercuri, Joi 15:35

VIP 2D: Vineri pana Marti 17:25; 21:15

Miercuri, Joi 18:00

Teambuilding VIP

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Anca Munteanu, Nicu Banea, Vlad Ianus, Matei Dima

Gen Film: Comedie

Durată: 110 min

Rating: N 15

După ce abia au supraviețuit unui teambuilding care le-a pus la încercare nu doar abilitățile sociale, ci și sănătatea mintală, Horia (Micutzu Cosmin Nedelcu) și gașca sunt acum parte dintr-o echipă de elită care încearcă să vândă un nou produs inovator: AI de PLM. Produsul oglindește echipa, adică este disfuncțional, iar șeful Oprea (Șerban Pavlu) decide că Horia si colegii lui au nevoie de coeziune ca să ducă proiectul la bun sfârșit, așa că îi trimite într-un nou teambuilding, de data asta, în străinătate: Republica Moldova – unde, în ciuda așteptărilor, ajung la un wine resort de lux cu vin la discreție.

Vineri pana Marti 15:15

Miercuri, Joi 15:50

Girl in the Clouds / Fata din nori

Regia: Philippe Riche

Cu: Jamel Debbouze, Louane Emera, Grégoire Ludig

Gen Film: Animatie

Durată: 88 min

Rating: AG

O șoricică de bibliotecă de 12 ani primește în grijă o pană magică ce poate îndeplini orice dorință pe care o scrie. Alături de porcușorul ei de Guineea vorbitor, pornește într-o aventură periculoasă pentru a salva planeta de la distrugerea mediului.

Dublat: Vineri pana Marti 12:10

Miercuri, Joi 12:00

Cats in the Museum: Treasures of Egypt / Pisicile de la muzeu 2: Comoara din Egipt

Regia: Vasiliy Rovenskiy

Cu: Roman Kurtsyn, Diomid Vinogradov, Snezhana Samokhina, Darya Blokhina

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

La doi ani după ce au salvat Mona Lisa, șoricelul Maurice tânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale Ermitajului un papirus străvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la o mie de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată.

Dublat: Vineri pana Marti 12:40

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro

Secțiune Știri sub articolul principal