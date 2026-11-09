14 noiembrie 2026 | TUVALU – o LUME în PERICOL, un nou spectacol la Sala Teatrului de Păpuși Prichindel
14 noiembrie 2026 | TUVALU – o LUME în PERICOL, un nou spectacol la Sala Teatrului de Păpuși Prichindel
Teatrul de Păpuși Prichindel se pregătește de un nou spectacol, o nouă poveste, la care vă invită sâmbătă, 14 noiembrie 2026, ora 12:00, la Sala Teatrului de Păpuși Prichindel – TUVALU – o LUME în PERICOL, în regia Anei Crăciun Lambru.
TUVALU – O LUME ÎN PERICOL este o explorare poetică și fantastică a fragilității climatice, a rezilienței culturale și a dimensiunii umane în fața creșterii nivelului mărilor.
Povestea urmărește o fetiță care, prin imaginație și curaj, încearcă să protejeze insula Tuvalu și să-i imagineze un viitor posibil, în timp ce apele continuă să crească. Într-un univers teatral simbolic, spectacolul ne invită să reflectăm asupra relației dintre oameni, mare, pământul care îi găzduiește și lumea pe care o numesc acasă.
Inspirat de vocea și curajul lui Grace Ioana Malie, tânăra din Tuvalu care atrage atenția lumii asupra amenințării schimbărilor climatice și a viitorului insulei sale, spectacolul propune o interpretare artistică, nu o relatare documentară.
Tuvalu este un loc real, confruntat cu efectele schimbărilor climatice, dar și o lume în care se întâlnesc memoria, apartenența și speranța. Prin povestea fetiței, spectacolul explorează puterea imaginației de a deschide noi posibilități chiar și atunci când lumea pe care o cunoaștem pare să dispară. – Ana Crăciun Lambru
TUVALU – o LUME în PERICOL
Scenariu, versuri și regie: Ana Crăciun Lambru
Scenografie păpuși și costume: Alexandra Budianu
Scenografie decor: Elena Iorga
Muzică: Andrei Midișan
Distribuție: Ioana Tomușca, Viorica Boda, Irina Melnic, Elena Madaras, Ana Crăciun Lambru, Iulian Costea, Mădălin Costea și Tudor Cristian Popa
Producție păpuși și decor: Free Puppet Productions
Video design: Andrei Cozlac și Radu Marțin
Corepetitoare: Diana Dava Barb
Regie tehnică: Elena Madaras
Proiecții: Călin Popa
Lumini: Ovidiu Tămășan
Sunet: Florin Andrea
Mașiniști: Florin Badiu, Gheorghe Hațegan
Croitorie: Mirela Tămășan
Grafică afiș: Ion Baic
Manager: Ioana Bogățan
Biletele se pot achiziționa online pe www.teatrulalba.ro. sau la casieria teatrului, în intervalul 9:00 – 14:00.
Prețul biletelor este de :
– 8 lei pentru elevi;
– 15 lei pentru studenți și pensionari;
– 35 lei pentru adulți.
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