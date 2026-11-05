VIDEO | Paulo, artistul din Aiud, a lansat o nouă melodie și un videoclip. Piesa „Tot la tine ajung” a fost prezentată la Antena Stars
Paulo, artistul din Aiud, a lansat o nouă melodie și un videoclip. Piesa „Tot la tine ajung” a fost prezentată la Antena Stars
Cătălin Milea, cunoscut publicului sub numele de scenă Paulo, cântărețul originar din Aiud, a lansat o nouă melodie, intitulată „Tot la tine ajung”, însoțită de un videoclip. Noua piesă a fost prezentată în premieră la Antena Stars, în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, marcând un nou moment important în parcursul artistic al interpretului.
Lansarea vine într-o perioadă în care artistul se bucură de tot mai multe oportunități și apariții pe scenele din România. La scurt timp după lansarea melodiei, Paulo a susținut un concert la Vălenii de Munte, unde a urcat pe scenă alături de artiști cunoscuți precum Oana Radu, Cabron și Vlăduța Lupău. Evenimentul a adunat aproape 7.000 de persoane, iar experiența a fost una specială pentru artistul aiudean.
Paulo a transmis un mesaj emoționant cu ocazia lansării, în care a vorbit despre drumul parcurs, provocările întâmpinate și recunoștința pentru lucrurile pe care a reușit să le realizeze.
„Cu câțiva ani în urmă, nici măcar nu îndrăzneam să visez la ceea ce trăiesc astăzi. Viața mi-a demonstrat că uneori cele mai frumoase povești se scriu în tăcere, printre încercări, lacrimi, curaj și speranță. Astăzi privesc în urmă cu recunoștință, iar înainte cu emoție, pentru că tot ceea ce cândva părea un vis îndepărtat a devenit realitate.
Și am înțeles un lucru: niciodată să nu subestimezi puterea timpului, a credinței și a unui suflet care nu renunță”, a transmis artistul.
Acesta le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit la realizarea noului proiect muzical, printre care Vasile Macarie (Mercur City) și Călin Vasile (SuperTermo Aiud), sponsorii videoclipului, dar și pe impresarul său, Silviu Lepădat, și pe omul său de PR, Teddy.
Artistul a vorbit și despre emoțiile trăite în ultima perioadă, mărturisind că succesul de care se bucură astăzi părea, în urmă cu doar câțiva ani, un vis greu de imaginat.
„Dacă mi-ar fi spus cineva, cu câțiva ani în urmă, că voi ajunge să trăiesc asemenea momente, probabil aș fi zâmbit neîncrezător. Viața însă are felul ei misterios de a ne surprinde, de a ne ridica și de a ne așeza exact acolo unde nici nu am îndrăznit să visăm!”, a mai transmis Paulo.
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