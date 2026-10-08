Sport

Volei Alba Blaj va lupta la Tulcea pentru Supercupa României la volei feminin 2026: Un nou duel de foc cu CSO Voluntari

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Volei Alba Blaj va lupta la Tulcea pentru Supercupa României la volei feminin 2026: Un nou duel de foc cu CSO Voluntari

Tulcea va deveni, pe 17 octombrie 2026, capitala voleiului românesc! Noua sală de sport de pe malul Dunării găzduiește Supercupa României, competiție care poartă în acest an numele „Super Foundation”.

Petrecerea Divorțaților

Ziua va aduce în prim-plan cele mai bune echipe din voleiul românesc: la feminin, CSO Voluntari și CSM Volei Alba Blaj se vor duela pentru trofeu, în timp ce, la masculin, campioana Dinamo va întâlni deținătoarea Cupei României, SCM Zalău.

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Meciurile vor fi transmise în direct pe TVR Sport.

„Pe 17 octombrie, Tulcea devine capitala voleiului românesc!

Supercupa României se va disputa anul acesta în noua bijuterie construită pe malul Dunării și se va numi Super Foundation, după numele partenerului Federației Române de Volei.

Spectacolul va începe la ora 16.30 cu meciul feminin, acolo unde campioana României, CSO Voluntari, o va întâlni pe câștigătoarea Cupei României, CSM Volei Alba Blaj.

La masculin, de la ora 19.30, campioana Dinamo va avea parte de un duel cu rivala SCM Zalău, deținătoarea Cupei României.

Două meciuri spectaculoase între cele mai bune echipe din România. INTRAREA ESTE LIBERĂ!

Vă așteptăm să fiți alături de noi și să trăiți live spectacolul celui mai bun volei din România! Ne vedem la Tulcea pe 17 octombrie!”, au transmis, joi, 8 octombrie 2026, reprezentanții Federației Române de Volei.

sursa foto: Federația Română de Volei

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