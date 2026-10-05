Când va juca Volei Alba Blaj primul meci oficial din sezonul 2026/2027: Anunțul Federației Române de Volei

Federația Română de Volei a anunțat luni, 5 octombrie 2026 programul primei etape din Divizia A1 la volei feminin, care va începe la finalul acestei săptămâni.

Volei Alba Blaj va juca miercuri, 14 octombrie 2026, de la ora 18:00, pe terenul formației CSM Constanța.

După acest meci, echipa din Blaj se va deplasa la Tulcea, unde va lupta pentru primul trofeu al sezonului: Supercupa României. Meciul dintre CSO Voluntari și Volei Alba Blaj va avea loc sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 16:30, și va fi urmat de Supercupa masculină.

Primul meci oficial de pe teren propriu este programat sâmbătă, 24 octombrie 2026. În „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj va primi vizita echipei Dinamo București, într-un alt duel de foc al startului de sezon.

sursa foto: Volei Alba Blaj (arhivă; cu rol ilustrativ)

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