Care angajați pot primi minimum 23 de zile de concediu de odihnă pe an: Ce se întâmplă cu zilele rămase

În România, orice angajat are dreptul la cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu de odihnă pe an. Însă unele categorii de salariați pot cere câteva zile suplimentare.

De exemplu, cei care lucrează în condiții grele sau periculoase, persoanele cu dizabilități și angajații sub 18 ani beneficiază de cel puțin trei zile lucrătoare în plus.

Iar dacă aveți copii de până la 11 ani, puteți cere patru zile pe lună de muncă de acasă, dacă tipul de activitate vă permite asta. Există însă și condiții, inclusiv în cazul în care ambii părinți sunt angajați.

Mai sunt și cinci zile lucrătoare de concediu de îngrijitor pe an, pentru cei care au nevoie să sprijine o rudă sau o persoană cu care locuiesc şi care se confruntă cu o problemă medicală gravă.

Iar salariatele care urmează proceduri de fertilizare in vitro au dreptul la trei zile de concediu suplimentar plătit pe an.

Iar dacă nu aţi reuşit să vă luaţi tot concediu de odihnă, puteţi cere banii pe zilele rămase atunci când încetează contractul de muncă.

Secțiune Știri sub articolul principal