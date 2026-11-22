Restaurantele și cluburile din Alba Iulia, în vizorul ISU Alba: Amenzi de 40.000 lei și mai multe nereguli constatate
Restaurantele și cluburile din Alba Iulia, în vizorul ISU Alba: Amenzi de 40.000 lei și mai multe nereguli constatate
Mai multe controale tematice inopinate pe linia apărării împotriva incendiilor și prevenirii situațiilor de urgență au fost desfășurate în noaptea de 20-21 noiembrie, a.c, de inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba la restaurante și cluburi din municipiul Alba Iulia.
Au fost constatate 5 nereguli, fiind aplicate 5 sancțiuni contravenționale din care 2 avertismente și 3 amenzi în cuantum de 40.000 lei.
Principalele nereguli constatate și sancționate au fost:
– funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu;
– fumatul în spații închise;
– blocarea căilor de evacuare;
– lipsa sistemelor de monitorizare si contorizare a persoanelor;
La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerinței de securitate la incendiu nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționarii obiectivelor respective.
În scopul prevenirii producerii unor situații nedorite, activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU Alba, scopul fiind acela de a crește nivelul de siguranță al utilizatorilor acestor obiective precum si intrarea în legalitate acolo unde se impune obținerea autorizației de securitate la incendiu dar și urmărirea respectării celorlalte măsuri de apărare împotriva incendiilor.
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