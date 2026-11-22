CSU CSM Alba Iulia, victorie clară cu Rapid 2 București, scor 78-51, la baschet feminin în Liga I

CSU CSM Alba Iulia, victorie clară cu Rapid 2, scor 78-51, la baschet feminin în Liga I, meci contând pentru etapa a șasea a eșalonului secund

CSU CSM Alba Iulia venea două două înfrângeri consecutive, iar acum are 3 succese și 3 înfrângeri, totalizând 9 puncte în ierarhie.

Cele mai multe puncte Carla Andrea Alexandru – 17, Alessia Porav 14, Miruna Rus și Adina Ivașcu Bodea – câte 12.

Un succes clar pentru echipa condusă de Valentin Urian, conturat încă de la jumătatea întâlnirii, scorul fiind 78-51 (25-15, 27-9, 18-12, 8-15

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