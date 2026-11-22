Mierea naturală în sezonul rece: Remediu simplu împotriva tusei

Odată cu instalarea sezonului rece, tusea, durerile în gât și iritațiile căilor respiratorii devin probleme frecvente, atât în rândul copiilor, cât și al adulților. În căutarea unor soluții accesibile pentru ameliorarea simptomelor răcelii, mierea naturală revine în atenție, fiind unul dintre cele mai cunoscute remedii tradiționale. Folosită de generații întregi, aceasta nu este apreciată doar pentru gustul său, ci și pentru efectul calmant asupra gâtului iritat.

Dar cât de eficientă este mierea în combaterea tusei și ce spun dovezile științifice despre beneficiile sale?

Cum acționează mierea asupra gâtului iritat?

Unul dintre principalele beneficii ale mierii este efectul său emolient. Datorită consistenței dense și vâscoase, aceasta poate forma un strat protector la nivelul mucoasei gâtului, contribuind la diminuarea senzației de uscăciune, usturime și iritație care declanșează frecvent episoadele de tuse.

În plus, gustul dulce și textura mierii pot stimula secreția de salivă, favorizând hidratarea locală și ameliorarea temporară a disconfortului.

Cercetările medicale susțin, într-o anumită măsură, utilizarea mierii pentru calmarea tusei acute. O analiză sistematică și o meta-analiză publicate în revista BMJ Evidence-Based Medicine au evidențiat îmbunătățiri ale frecvenței și severității tusei în cazul persoanelor care au consumat miere, comparativ cu îngrijirea obișnuită. Totuși, autorii au subliniat necesitatea unor studii suplimentare, mai riguroase, pentru confirmarea rezultatelor.

De asemenea, recomandările Institutului Național pentru Sănătate și Excelență în Îngrijire din Marea Britanie (NICE) recunosc că mierea poate contribui la reducerea simptomelor tusei acute, în special la copii și adolescenți cu infecții ale căilor respiratorii superioare. Beneficiile sunt însă moderate, iar dovezile nu demonstrează că mierea scurtează durata bolii.

Ce spun specialiștii despre consumul mierii în sezonul rece?

Mierea poate fi inclusă în alimentația zilnică drept un sprijin pentru ameliorarea simptomelor ușoare asociate răcelii. Una dintre cele mai simple modalități de consum este adăugarea unei lingurițe de miere într-o cană cu ceai călduț sau în apă caldă.

Este important ca băutura să nu fie fierbinte, atât pentru confortul consumului, cât și pentru a evita iritarea suplimentară a gâtului.

Mierea poate fi consumată și ca atare, în cantități moderate, mai ales seara, înainte de culcare, atunci când tusea iritativă poate afecta odihna.

Există mai multe sortimente disponibile, precum mierea de salcâm, tei, polifloră sau de rapiță. Deși fiecare are particularități de gust, aromă și compoziție, nu există suficiente dovezi clinice care să demonstreze că un anumit sortiment este superior celorlalte în tratarea tusei.

Alegerea unei mieri naturale, provenite dintr-o sursă de încredere, rămâne importantă din perspectiva calității alimentului, însă aceasta nu trebuie confundată cu existența unui efect terapeutic garantat.

Mierea naturală nu este un medicament

Deși poate calma temporar iritația gâtului și poate reduce disconfortul provocat de tuse, mierea nu tratează cauza infecțiilor respiratorii și nu înlocuiește medicamentele recomandate de medic atunci când acestea sunt necesare.

Proprietățile sale antimicrobiene observate în anumite condiții de laborator nu înseamnă că simplul consum poate elimina virusurile sau bacteriile responsabile de infecțiile respiratorii.

Un alt aspect important este faptul că majoritatea cercetărilor privind efectul mierii asupra tusei au fost realizate pe copii cu vârsta de peste un an. Prin urmare, rezultatele nu trebuie extrapolate automat tuturor categoriilor de pacienți.

Atenție! Când este contraindicată mierea?

Cea mai importantă contraindicație privește copiii cu vârsta sub 12 luni. Mierea nu trebuie administrată sugarilor, indiferent dacă este naturală, crudă, pasteurizată sau adăugată în ceai ori alte alimente.

Motivul este riscul de botulism infantil, o afecțiune rară, dar gravă, provocată de sporii bacteriei Clostridium botulinum, care pot fi prezenți în miere. Recomandarea este susținută atât de Organizația Mondială a Sănătății, cât și de autoritățile americane pentru controlul bolilor.

De asemenea, persoanele cu diabet trebuie să țină cont de conținutul ridicat de zaharuri al mierii și să o consume în cantități adaptate recomandărilor medicale. Persoanele cu alergii la produsele apicole trebuie să manifeste prudență.

Consumul excesiv poate contribui și la apariția cariilor dentare, motiv pentru care este recomandată o igienă orală corespunzătoare.

Un aliat tradițional, susținut de dovezi științifice

Revenirea la remedii naturale în sezonul rece nu reprezintă doar o tendință alimentară, ci și o modalitate de a valorifica unele soluții tradiționale ale căror efecte au început să fie evaluate prin studii clinice.

Mierea naturală se numără printre puținele remedii casnice pentru care există dovezi privind ameliorarea simptomatică a tusei acute. Chiar dacă nu poate înlocui tratamentul medical și nici nu garantează vindecarea mai rapidă, aceasta poate reprezenta o opțiune simplă și accesibilă pentru calmarea temporară a gâtului iritat.

Așadar, mierea nu este un leac miraculos împotriva răcelii, dar poate fi un aliat de încredere în sezonul rece, dacă este consumată responsabil și cu respectarea recomandărilor medicale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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