Închisoare cu suspendare și amendă penală pentru obținerea ilegală de fonduri de la AJOFM Alba. O femeie, administrator al unei firme, a obținut peste 120.000 de lei pentru angajați care existau doar pe hârtie
Închisoare cu suspendare și amendă penală pentru obținerea ilegală de fonduri de la AJOFM Alba. O femeie, administrator al unei firme, a obținut peste 120.000 de lei pentru angajați care existau doar pe hârtie
O femeie din Cluj-Napoca a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere și la o amendă penală de 19.000 de lei, după ce a obținut ilegal, subvenții de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Alba pentru angajați care existau doar pe hârtie.
Hotărârea, pronunțată pe 16 octombrie 2026, poate fi contestată cu apel. Hotărârea a fost dată pe baza unui acord de recunoaștere a vinovăției, încheiat cu procurorii DNA. Potrivit instanței, femeia era administrator de fapt al unei societăți comerciale și, între octombrie 2021 și ianuarie 2023, a depus la AJOFM documente false pentru cinci persoane care nu au lucrat niciodată în firmă. Semnăturile lor au fost contrafăcute.
Prin convenții semnate cu instituția, firma a încasat lunar subvenții pentru angajarea unui șomer de peste 45 de ani și a unor tineri din categoria NEET. Din fonduri europene au fost obținuți pe nedrept 81.000 de lei, iar alți 46.421 de lei au venit din bugetul asigurărilor pentru șomaj. În total, prejudiciul este de 127.421 de lei. Alexandra C. a recunoscut că a depus actele știind că persoanele respective nu au prestat activitate și că a ridicat în numerar din contul firmei banii primiți de la AJOFM.
Instanța a reținut și alte fapte comise de inculpată. În martie 2024, în timpul unui control al Inspectoratului Teritorial de Muncă, ea a însoțit-o pe una dintre persoanele trecute în acte la un notar și i-a spus ce să declare, deși declarația nu corespundea adevărului. Documentul a ajuns la ITM, iar o petiție depusă la instituție a fost clasată.
Cu doi ani înainte, în mai 2022, ea i-a cerut unui medic de medicina muncii să întocmească fișe de aptitudine pentru cei cinci „angajați”, antedatate cu aproape o lună, deși aceștia nu s-au prezentat la cabinet. Inculpata a explicat că a făcut-o „din prietenie”.
Pentru folosirea documentelor false în vederea obținerii de fonduri europene și pentru obținerea ilegală de fonduri, Alexandra C. a primit câte un an și șase luni de închisoare. La acestea s-au adăugat amenzi de 12.000 de lei, pentru instigare la fals în declarații, și de 15.000 de lei, pentru instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Pedeapsa rezultantă este de doi ani de închisoare și 19.000 de lei amendă.
Pedeapsa este suspendată pe doi ani, timp în care femeia trebuie să se prezinte la serviciul de probațiune, să anunțe schimbarea locuinței sau a locului de muncă și să arate de ce mijloace de existență dispune. Ea va participa și la programe de reintegrare socială și va presta 80 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.
Timp de un an, femeia nu poate candida la alegeri și nu poate ocupa funcții de autoritate de stat sau de conducere într-o persoană juridică de drept public. AJOFM Alba s-a constituit parte civilă cu 127.421 de lei, la care se adaugă dobânzi și penalități de 54.377 de lei, calculate până pe 20 mai 2026.
Cum părțile nu au ajuns la o înțelegere privind despăgubirile, instanța a lăsat acțiunea civilă nesoluționată. Sechestrul de pe conturile inculpatei rămâne, dar încetează de drept dacă AJOFM nu se adresează instanței civile în 30 de zile de la rămânerea definitivă a sentinței.
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