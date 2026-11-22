LPS Sebeș, victorie la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – succes la Under 17, în derby „de Alba” la juniori
LPS Sebeș, victorie la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – succes la Under 17, în derby „de Alba” la juniori, în competițiile FRF
LPS Sebeș, victorie la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – succes la Under 17, în derby „de Alba” la juniori, partide contând pentru etapa a 14-a din Seria 10
LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, derby „de Alba” la juniori
La Under 19, a fost LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia 1-0 (0-0), gol Todea (65). Vizitatorii au jucat în inferioritate numerică mai bine de o repriză, în minutul 40 fiind eliminat R. Cristea
„Alb-negrii” s-au revanșat la Under 17, unde echipa pregătită de Florin Codleanu s-a impus cu 2-0 (0-0), dublă Al. Rădoi (50, 60)
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