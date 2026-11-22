Auditorii Camerei de Conturi Alba au dat Primăriei comunei Horea o opinie cu rezerve asupra situațiilor financiare pe 2025, în urma unui control efectuat în 2026. În anul auditat, comuna a avut încasări de 12,73 milioane de lei și plăți de 13,77 milioane de lei, rezultând un deficit de 1,03 milioane de lei. Cea mai mare problemă ține de patrimoniu.

Rezultatele reevaluării bunurilor din domeniul public și privat, în sumă de 137,56 milioane de lei, nu au fost înregistrate în contabilitate. În plus, unele bunuri nu au fost reevaluate deloc: terenul de sport al școlii, grupul sanitar pentru elevi și drumul forestier Horea – Petreasa. Reevaluarea a fost înregistrată abia în timpul misiunii de audit.

Alte abateri cu efect asupra opiniei finale:

– Facturi neînregistrate: Au fost găsite 15 facturi emise în 2025 prin RO e-Factura, în valoare de 736.782 de lei, care nu apăreau în registrul-jurnal. Alte facturi, de 50.584 de lei, au fost operate abia în 2026.

– Venituri din exploatarea pădurilor: Comuna nu a înregistrat creanțe de 609.014 lei din valorificarea masei lemnoase din fondul forestier de 3.364 de hectare. Auditorii arată că nici prestatorul serviciilor silvice, nici primăria nu au respectat clauzele contractuale privind evidențele. Curtea recomandă solicitarea documentelor de la Ocolul Silvic Horea Apuseni S.R.L.

– Lucrări la drumuri: Cheltuielile de capital au fost majorate cu 169.363 de lei la două obiective de modernizare a drumurilor. Situațiile de lucrări au inclus o linie separată de 10% din manoperă, cu titlu de CASS și fond de risc, deși aceste costuri nu puteau fi decontate distinct. Au fost calculate accesorii de 23.271 de lei.

– Salarii: Cheltuielile de personal au fost majorate nelegal cu 38.002 lei între iulie 2024 și decembrie 2025. Trei persoane din echipele de implementare a proiectelor europene au primit un spor de 10%, iar veniturile lor au depășit indemnizația viceprimarului, limita prevăzută de lege.

– Active clasificate greșit: Mobilier și monitoare, în valoare de 125.753 de lei, au fost înregistrate drept active fixe în loc de obiecte de inventar. Corecția a fost făcută în timpul auditului.

Auditorii au mai identificat 186 de persoane fizice și juridice cu domiciliul sau sediul în Horea care dețin mijloace de transport, dar nu figurau în evidențele fiscale pentru impozitul pe mijloacele de transport.

Pentru o persoană fizică autorizată s-a aplicat necuvenit reducerea de 50% la impozitul pe clădiri și mijloace de transport, prin facilitățile pentru Munții Apuseni; diminuarea de 11.495 lei, plus accesorii de 3.910 lei, a fost recuperată în timpul auditului.

Taxa de salubritate stabilită pentru 2025 a fost de 23.747 de lei, în timp ce comuna a plătit operatorului 60.975 de lei. Diferența de 37.228 de lei a fost suportată din bugetul local. Mai sunt menționate un obiectiv de investiții de 83.025 de lei (amenajamentul pastoral), ținut nejustificat în contul de lucrări în curs, garanții de gestionar neactualizate (13.791 de lei), o inventariere incompletă și nepublicarea în SEAP a programului anual de achiziții.

Pentru acest ultim aspect, primarul comunei a primit avertisment verbal. Din 17 recomandări urmărite în 2025, 5 au fost implementate, 2 parțial, iar 10 nu au fost aplicate. Curtea de Conturi a solicitat primarului măsuri concrete și stabilirea prejudiciilor, cu termen de implementare 23 iulie 2027.

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