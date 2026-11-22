Tradiție de 20 de ani, dusă mai departe la Sebeș: Târg caritabil cu turtă dulce și vin fiert, pentru 30 de familii și copiii aflați în suferință, în ajun de Moș Nicolae

Spiritul sărbătorilor de iarnă înseamnă, înainte de toate, generozitate și solidaritate. Trupa de dansuri săsești din Sebeș pregătește o nouă ediție a Târgului Caritabil, eveniment care va avea loc în data de 5 decembrie 2026 și care continuă o tradiție începută în urmă cu 20 de ani.

Povestea acestei inițiative a pornit de la un grup de oameni cu suflet mare, care, în urmă cu două decenii, și-au propus să ofere masa de Crăciun câtorva familii aflate în dificultate. De atunci, gestul de solidaritate a devenit o tradiție, iar organizatorii și-au dorit ca, în fiecare an, să ajute tot mai mulți oameni.

Anul acesta, 30 de familii vor beneficia de alimente pentru masa de Crăciun și cadouri pentru cei mici, astfel încât sărbătorile să fie mai frumoase pentru copiii care provin din medii defavorizate.

Pregătirile pentru târg au început deja. De câteva zile, voluntarii au intrat în bucătărie și au început să coacă turta dulce și să pregătească tradiționalele căsuțe din turtă dulce, care vor fi scoase la vânzare în cadrul evenimentului. Fiecare produs pregătit contribuie la strângerea fondurilor destinate celor care au nevoie de sprijin.

Acțiunea caritabilă nu se oprește însă la ajutorarea celor 30 de familii. O parte din banii strânși la târg va fi donată centrului de îngrijiri paliative, organizatorii dorind să aducă puțină bucurie și copiilor aflați în situații medicale dificile.

Cei care vor participa la eveniment vor putea face donații, vor putea cumpăra turtă dulce și vin fiert și se vor putea bucura de atmosfera sărbătorilor de iarnă. Programul va include și un recital de colinde susținut de formația Trio Saxones.

„Vă invităm să fiți alături de noi la Târgul Caritabil din data de 5.12.2026 și să ne ajutați să facem o diferență în viețile acestor oameni. Fie că alegeți să donați, să cumpărați turtă dulce sau vin fiert, sau să ascultați formația Trio Saxones, care ne va încânta cu un recital de colinde, fiecare gest contează și poate aduce bucurie și speranță în inimile celor în nevoie”, au transmis reprezentanții Trupei de dansuri săsești din Sebeș.

Prin această inițiativă, organizatorii duc mai departe o tradiție de două decenii, demonstrând că spiritul Crăciunului înseamnă și grija față de cei din jur. Iar uneori, o căsuță din turtă dulce, un pahar de vin fiert sau o simplă donație pot însemna mult mai mult decât pare: un Crăciun mai fericit pentru cineva care are nevoie de ajutor.

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