Ce reprezintă cifrele înscrise pe lateralul anvelopelor: Care este diferența dintre 60 și 98 și ce trebuie să știe șoferii
Ce reprezintă cifrele înscrise pe lateralul anvelopelor: Care este diferența dintre 60 și 98 și ce trebuie să știe șoferii
Cifrele și literele înscrise pe partea laterală a anvelopelor pot părea greu de descifrat pentru un șofer care trebuie pur și simplu să cumpere un set nou. Cu toate acestea, ele nu sunt trecute acolo întâmplător, iar două anvelope care par identice ca dimensiune pot avea caracteristici diferite. De exemplu, indicele de sarcină este unul dintre elementele importante care trebuie verificate înainte de cumpărare.
Ce înseamnă, de fapt, cifra 98 de pe anvelope
Să luăm ca exemplu o anvelopă pe care apare o inscripție de tipul 225/60 R17 98H. În această succesiune, 98 reprezintă indicele de sarcină, adică o valoare standardizată care arată greutatea maximă pe care o poate suporta o singură anvelopă în condițiile specificate.
Indicele 98 nu înseamnă nici 98 de kilograme, nici 980 de kilograme. Potrivit tabelului standard al indicilor de sarcină, 98 corespunde unei greutăți maxime de 750 kg pentru o singură anvelopă.
Teoretic, patru anvelope cu indice 98 pot susține împreună 3.000 kg, însă acest calcul simplificat nu trebuie folosit pentru a decide ce anvelope sunt potrivite pentru mașină. Șoferul trebuie să respecte specificațiile stabilite pentru vehicul, deoarece contează inclusiv distribuția sarcinii pe punți.
Ce reprezintă 60 în 225/60 R17
Cifra 60 din același exemplu are cu totul altă semnificație. Ea reprezintă raportul de aspect al anvelopei, adică înălțimea flancului exprimată ca procent din lățimea anvelopei. În cazul dimensiunii 225/60 R17, anvelopa are o lățime nominală de 225 mm, iar înălțimea flancului reprezintă 60% din această valoare.
Un calcul simplu înseamnă 225 × 60%, rezultând un flanc de aproximativ 135 mm. Litera R arată construcția radială, iar 17 reprezintă diametrul jantei, exprimat în inci.
Prin urmare, cifra 60 întâlnită aici nu trebuie confundată cu un indice de sarcină 60. Poziția cifrei în inscripție este esențială pentru interpretarea ei.
Dar dacă pe anvelopă apare indicele 75?
Indicele de sarcină poate avea numeroase valori, iar fiecăreia îi corespunde o anumită greutate maximă. De exemplu, indicele 75 corespunde unei sarcini de 387 kg pe anvelopă, în timp ce indicele 60 corespunde unei sarcini de 250 kg. Indicele 98, întâlnit la multe anvelope pentru autoturisme, înseamnă 750 kg.
Acesta este motivul pentru care simpla cifră trebuie interpretată în funcție de locul în care apare pe anvelopă.
De ce trebuie verificat indicele când cumperi anvelope
Indicele de sarcină trebuie ales în funcție de specificațiile mașinii. O anvelopă care nu este proiectată să suporte sarcina necesară poate fi solicitată peste limitele pentru care a fost construită, mai ales atunci când automobilul este încărcat cu pasageri și bagaje.
De exemplu, dacă mașina necesită anvelope cu indice 98, alegerea unui model identic ca dimensiune, dar cu un indice de sarcină insuficient, nu este o soluție bună doar pentru că anvelopa se potrivește fizic pe jantă.
Informația privind dimensiunile și caracteristicile admise trebuie verificată în documentația vehiculului și în indicațiile producătorului.
Ce înseamnă litera de după indice
În exemplul 225/60 R17 98H, după indicele 98 apare litera H. Aceasta este indicele de viteză și arată viteza maximă pentru care anvelopa a fost proiectată să funcționeze în condițiile stabilite și la sarcina corespunzătoare.
Pentru H, valoarea este de 210 km/h. Spre comparație, T corespunde unei viteze de 190 km/h, V unei viteze de 240 km/h, iar W ajunge la 270 km/h.
Atunci când cumpără anvelope noi, șoferii nu ar trebui, așadar, să se uite doar la diametrul jantei sau la preț. O inscripție precum 225/60 R17 98H este practic o fișă tehnică în miniatură: 225 indică lățimea, 60 profilul, R construcția radială, 17 diametrul jantei, 98 sarcina maximă admisă, iar H indicele de viteză. Înțelegerea acestor valori poate face diferența între o anvelopă care doar „se potrivește” pe mașină și una care respectă caracteristicile pentru care automobilul a fost proiectat.
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