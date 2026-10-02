Sport

Volei Alba Blaj, 3-2 cu Panathinaikos Atena, și calificare în finala turneului Nomikeia, la Santorini

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

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Volei Alba Blaj, victorie, 3-2 cu Panathinaikos Atena, și calificare în finala turneului Nomikeia, la Santorini

Volei Alba Blaj a învins Panathinaikos Atena, campioana Greciei și participantă în Champions League, scor 3-2, și s-a calificat în finala turneului internațioonal Nomikeia, de la Santorini.

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Echipa din „Mica Romă” s-a impus cu scorul de 3-2 (19-25, 25-12, 25-20, 21-25, 15-13), într-o confruntare palpitantă în care a revenit de la 0-1 și a condus cu 2-1. Cele mai multe puncte ale formației ardelene le-a reușit extrema Elina Rodriguez (Argentina).

Extremele Elina Rodríguez (21 puncte) și Sabine Haewegene (16 puncte) au fost la înălțime în acest meci, cele două fiind urmate în statistica punctelor noastre de Vittoria Piani (14 puncte) și Alexandra Botezat (13 puncte).

Finala este sâmbătă, de la ora 18.30, cu învingătoarea dintre gazdele AO Thiros Santorini și Corona Brașov.

Volei Alba Blaj participă la Santorini, la a 13-a ediție a turneului internațional Nomikeia, alături de echipa gazdă, AO Thiros Santorini (locul 3 ediția anterioară, participantă în Challenge Cup, Panathinaikos Atena, campioana Greciei și Corona Brașov

Meciurile sunt programate vineri, 2 octombrie și sâmbătă, 3  octombrie, în Sala Polivalentă

Programul este următorul: *vineri, ora 17.30: Volei Alba Blaj – Panathinaikos Atena; ora 19.30: Thiros – Corona Brașov; *sâmbătă, ora 16.30, finala mică; ora 18.30, finala mare.

Prima etapă a Diviziei A1, în 10 octombrie, în deplasare, la Constanța. Peste o săptămână, la Tulcea, duel în Supercupa României, cu CSO Voluntari, rivala ultimelor ediții, când se va pune în joc primul trofeu al stagiunii

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