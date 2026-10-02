Prins cu canabis după o urmărire nocturnă, un tânăr de 20 de ani scapă de închisoare: Amendă penală de 7.900 de lei și telefonul înapoi. Decizie la Tribunalul Alba

O urmărire a poliției, un pachet cu peste 32 de grame de canabis aruncat pe spațiul verde și o a doua faptă documentată prin telefonul mobil. Acestea sunt elementele unui dosar penal în care un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Tribunalul Alba la o amendă penală de 7.900 de lei pentru două infracțiuni de deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu.

Instanța a dispus confiscarea canabisului, dar a respins cererea procurorilor privind confiscarea telefonului iPhone, care va fi restituit inculpatului.

Fuga de poliție, momentul care a declanșat ancheta

Totul a început în dimineața zilei de 27 august 2025, în jurul orei 04:00, când un echipaj de poliție aflat în patrulare a observat un tânăr care, la vederea autospecialei, s-a oprit brusc și a început să fugă în direcția opusă.

Potrivit declarațiilor celor doi polițiști audiați în dosar, unul dintre agenți a pornit în urmărirea acestuia pe jos, reușind să îl imobilizeze după aproximativ 80 de metri. În timpul urmăririi, agentul ar fi observat că tânărul a aruncat un obiect în zona unui bloc.

Polițiștii au verificat traseul parcurs și au descoperit, pe spațiul verde din fața blocului nr. 12, un ambalaj din material plastic care conținea o substanță vegetală.

Tânărul a susținut inițial că pachetul nu îi aparține și că nu știe cum a ajuns în acel loc.

Analiza tehnico-științifică efectuată ulterior a stabilit că substanța era cannabis, în cantitate de 32,6 grame, încadrată ca drog de risc.

Un element important în dosar l-a reprezentat înregistrarea audio-video realizată cu camera purtată de unul dintre polițiști. Instanța a apreciat că imaginile și sunetul contrazic explicația inițială a inculpatului privind necunoașterea provenienței substanței.

Telefonul mobil a scos la iveală o a doua faptă

Ancheta nu s-a oprit la incidentul din august 2025.

În urma unei percheziții informatice autorizate asupra telefonului mobil al tânărului, anchetatorii au identificat date referitoare la consumul de cannabis.

Printre acestea s-a numărat un videoclip din ianuarie 2026 în care inculpatul apărea deținând o bucată de materie vegetală cu aspect specific cannabisului.

De asemenea, într-o conversație din 1 februarie 2026, acesta afirma că își procura săptămânal droguri de la persoane necunoscute.

Un alt element probator a fost reprezentat de buletinele de analiză toxicologică din 12 februarie 2026, care au evidențiat prezența tetrahidrocannabinolului (THC) atât în sânge, cât și în urină, indicând un consum recent de cannabis.

Pe baza acestor probe, procurorii au reținut o a doua faptă, constând în deținerea, în luna ianuarie 2026, a unei cantități de cel puțin un gram de canabis pentru consum propriu.

De la negarea faptelor la recunoașterea integrală a acuzațiilor

În prima declarație dată în fața anchetatorilor, la 5 februarie 2026, tânărul a relatat că a fugit deoarece nu înțelesese ce se întâmplă și că a observat ulterior că era urmărit de un polițist.

În privința pachetului cu cannabis, a negat că i-ar aparține.

Ulterior, în fața instanței, situația procesuală s-a schimbat. La termenul din 31 august 2026, inculpatul a recunoscut integral faptele reținute în sarcina sa și a solicitat judecarea cauzei în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii.

Tribunalul Alba a admis cererea, iar dosarul a fost soluționat pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor depuse în circumstanțiere, fără readministrarea probatoriului.

Instanța a concluzionat că probele se coroborează și demonstrează că substanța descoperită în august 2025 îi aparținea inculpatului.

Două infracțiuni, două amenzi penale

Tânărul a fost trimis în judecată de DIICOT pentru două infracțiuni de cumpărare sau deținere de droguri de risc pentru consum propriu fără drept, prevăzute de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, în concurs real de infracțiuni.

La stabilirea sancțiunii, Tribunalul a luat în considerare mai multe împrejurări personale și procesuale: inculpatul avea 20 de ani la momentul judecării cauzei; absolvise 12 clase; nu avea antecedente penale; recunoscuse integral acuzațiile; solicitase aplicarea procedurii simplificate; înscrisurile depuse indicau că era apreciat de persoanele apropiate drept liniștit, responsabil și de încredere; avea încheiat un contract individual de muncă.

Instanța a apreciat că faptele prezintă un grad redus de pericol social și s-a orientat către nivelul minim al sancțiunilor prevăzute de lege, ținând cont și de reducerea limitelor de pedeapsă ca urmare a recunoașterii învinuirii.

Pentru prima faptă, cea din 27 august 2025, a stabilit o amendă penală de 6.300 de lei, reprezentând 90 de zile-amendă, cu o valoare de 70 de lei pentru fiecare zi.

Pentru fapta din ianuarie 2026, a aplicat o amendă penală de 4.800 de lei, reprezentând 80 de zile-amendă, cu o valoare de 60 de lei pe zi.

Întrucât cele două infracțiuni au fost comise în condițiile concursului real, instanța a contopit pedepsele, aplicând pedeapsa cea mai grea, la care a adăugat o treime din cealaltă amendă.

Rezultatul: 7.900 de lei amendă penală.

Canabisul confiscat, iPhone-ul restituit

O altă componentă a hotărârii privește bunurile ridicate în cursul anchetei.

Instanța a dispus confiscarea specială a cantităților de 27,3 grame și 5 grame de cannabis, aflate în custodia Inspectoratului de Poliție Județean.

În schimb, solicitarea DIICOT privind confiscarea telefonului mobil marca iPhone și a cartelei SIM a fost respinsă.

Motivul invocat de judecători: nu s-a făcut dovada că telefonul a fost utilizat pentru comiterea celor două infracțiuni care au făcut obiectul dosarului.

În consecință, dispozitivul și cartela urmează să fie restituite inculpatului.

Tribunalul Alba a respins, de asemenea, solicitarea procurorilor privind prelevarea probelor biologice, apreciind că dispozițiile Legii nr. 76/2008 nu permit această măsură în situația analizată.

Peste 3.000 de lei, cheltuieli judiciare

Pe lângă amenda penală, tânărul va trebui să achite și cheltuielile judiciare avansate de stat, în cuantum total de 3.081 de lei.

Din această sumă, 2.781 de lei reprezintă cheltuieli din faza urmăririi penale, 100 de lei sunt aferenți camerei preliminare, iar 200 de lei fazei de judecată.

Astfel, obligațiile financiare stabilite prin hotărâre ajung la 10.981 de lei, reprezentând amenda penală și cheltuielile judiciare, fără a include eventuale alte costuri.

Sentința penală a fost pronunțată la 25 septembrie 2026, după dezbaterile din 21 septembrie 2026.

Inculpatul și procurorul au dreptul de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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