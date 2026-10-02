Cât va costa în cele din urmă noul pod de la Teleac de pe DJ107 din Alba
Cât va costa în cele din urmă noul pod de la Teleac de pe DJ107 din Alba
Consiliul Județean Alba urmează să aprobe actualizarea costurilor pentru construirea unui pod nou pe DJ107, la km 4+585, care va înlocui structura veche din 1968. Majorarea valorii vine după creșterea cotei standard de TVA.
Podul de peste Mureș de pe drumul județean DJ107, care leagă Alba Iulia de Teleac, Hăpria și Blaj, va costa, după actualizarea devizului general, 31.309.014,43 lei cu TVA inclus.
Un proiect de hotărâre pe această temă va fi supus dezbaterii consilierilor județeni din Alba în ședința extraordinară de luni, 5 octombrie 2026.
Cât va costa concret noul pod de la Teleac
Valoarea totală a investiției este de 25.916.576,59 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 5.392.437,83 lei. Din această sumă, lucrările de construcții-montaj (C+M) însumează 21.128.680,06 lei fără TVA, respectiv 25.565.702,87 lei cu TVA (TVA aferent: 4.437.022,81 lei).
Durata estimată de execuție este de 16 luni.
Prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, a fost modificat Codul fiscal, iar cota standard de TVA a ajuns la 21%. Pe această bază, devizul general și indicatorii tehnico-economici trebuie actualizați. Devizul general se actualizează, potrivit H.G. nr. 907/2016, ori de câte ori este necesar, iar obligatoriu în anumite situații prevăzute de lege.
Podul actual: construit în 1968, în stare avansată de degradare
Structura existentă traversează Mureșul la km 4+585, în comuna Ciugud, are 179,40 m lungime și 7 deschideri. Raportul de specialitate o descrie ca fiind într-o stare avansată de degradare. Calea pe pod are 7 m lățime, cu două trotuare de câte 1,20 m. Expertiza tehnică din 2022 a stat la baza deciziei de a construi un pod nou, nu de a repara podul vechi.
Cum va arăta podul nou
Conform indicatorilor tehnici:
*Lungime totală: 148,95 m (suprastructură: 141,75 m)
*Lățime totală: 13,15 m
*Parte carosabilă: 2 benzi de câte 3,90 m, adică 7,80 m
*Trotuar: 1 x 1,00 m
*Pistă de biciclete: 1 x 2,40 m
*Fundații: indirecte, piloți forați cu diametrul de 1,2 m
*Grinzi: prefabricate, precomprimate, de 35 m lungime și 1,80 m înălțime, 6 grinzi pe fiecare dintre cele 4 deschideri
*Parapeți: metalici, pietonali și de siguranță
*Racordare la terasamente: aripi de beton și plăci de racordare
*Clasa tehnică: III, categoria de importanță C (importanță normală)
Noul pod va fi, așadar, mai scurt decât cel actual (148,95 m față de 179,40 m), dar mai lat, și va include pentru prima dată o pistă dedicată bicicliștilor.
Cine a lucrat până acum la proiect
Beneficiarul este UAT Județul Alba. DALI a fost elaborată de S.C. Proconsinfra S.R.L. din București, iar proiectul tehnic de S.C. Via Procons S.R.L. din Alba Iulia, depus în februarie 2026. Expertiza tehnică din 2022 a fost realizată de S.C. Donprest Com S.R.L., studiul geotehnic de S.C. Geo Expert Plus S.R.L., iar verificarea tehnică de calitate a fost făcută de un verificator atestat.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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