Volei Alba Blaj, victorie, 3-1, cu Maritza Plovdiv, în „Alba Blaj” Arena | Două succese în jocurile de verificare pentru vicecampioana României

Volei Alba Blaj, victorie, 3-1, cu Maritza Plovdiv, în „Alba Blaj” Arena. Vicecampioana României, două succese în turneul internațional

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, a câștigat și al doilea joc de verificare din cadrul turneului internațional din „Alba Blaj” Arena. Echipa din „Mica Romă” a învins, scor 3-1 (25-18, 25-15, 23-25, 25-21) pe Maritza Plovdiv (deținătoarea eventului în Bulgaria).

Antrenorul Guillerme Naranjo Hernandez a rulat întregul efectiv, cu excepția extremelor Elina Rodriguez (29 ani, Argentina) – menajată și Ksenia Oprya (21 ani, Rusia) – în așteptarea vizei.

Celelalte rezultate:

*Volei Alba Blaj – ŽOK Ub 3-1 (25-19, 25-15, 25-21, 25-27);

*ŽOK Ub (câștigătoarea Cupei Serbiei) – Maritza Plovdiv 4-0 (25-16, 25-13, 25-17, 25-18).

Anterior, tot la Blaj au fost alte două amicale, cu Mladost Zagreb (3-1 și 1-3), urmând în agendă un alt turneu internațional în Grecia, găzduit de AO Thiras (locul 3 ediția trecută, participantă în Challenge Cup), între 1 și 3 octombrie.

Prima etapă a Diviziei A1, în 10 octombrie, în deplasare, la Constanța. Peste o săptămână, la Tulcea, duel în Supercupa României, cu CSO Voluntari, rivala ultimelor ediții, când se va pune în joc primul trofeu al stagiunii.

Foto: Nicu GOGA (Radio Blaj)

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