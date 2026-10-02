TollRo, probleme tehnice după lansare. CNAIR: „Șoferii nu trebuie să rămână blocați în parcări. Pot să plece mai departe, nu vor fi amendați”
TollRo, probleme tehnice după lansare. CNAIR: „Șoferii nu trebuie să rămână blocați în parcări. Pot să plece mai departe, nu vor fi amendați”
Aplicația TollRo, noul sistem de taxare pentru transportul de marfă, a venit cu probleme tehnice imediat după lansare și i-a făcut pe unii șoferi să rămână în parcări de teamă că vor fi amendați. CNAIR a transmis însă că aceștia își pot continua cursa dacă aplicația nu funcționează. Condiția este să fi încercat să intre în platformă și să plătească taxa, chiar dacă tentativa a eșuat.
Lansarea noului sistem de taxare pentru transportul de marfă a fost marcată de probleme tehnice. Aplicația TollRo a dat erori, iar unii utilizatori nu au reușit nici măcar să își creeze conturile și au preferat să rămână în parcări de teamă că ar putea fi sancționați.
Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, spune însă că șoferii nu trebuie să rămână pe loc. „Șoferii nu trebuie să rămână blocați în parcări. Dacă încearcă să intre pe această aplicație și aplicația nu merge și dă erori, pot să plece mai departe în cursă fără riscul de a primi amenzi”, a declarat Alin Șerbănescu.
Potrivit reprezentantului CNAIR, șoferii trebuie să facă dovada, prin tentativa de accesare a platformei, că au încercat să își îndeplinească obligația de plată.
Noi vedem că au încercat să intre în platformă și a eșuat încercarea și, în funcție de demersurile lor, nu vor primi amenzi. Deci pot să plece în cursă fără riscul de a primi amenzi, cu condiția să încerce totuși să intre în platformă”, a explicat purtătorul de cuvânt al CNAIR.
CNAIR: Problemele ar trebui rezolvate în 72 de ore
CNAIR a discutat cu compania care a dezvoltat platforma TollRo, iar aceasta a dat asigurări că lucrează la remedierea problemelor. „Ne-a dat asigurări că face tot posibilul ca până mâine seară, deci din noaptea de sâmbătă spre duminică, la 72 de ore de la lansarea aplicației, să rezolve aceste probleme”, a spus Alin Șerbănescu.
El a precizat că, până atunci, șoferii trebuie să încerce să acceseze platforma, dar, dacă întâmpină probleme, pot pleca în cursă fără să se teamă că vor fi sancționați.
Milioane de încercări de accesare a platformei
Potrivit CNAIR, platforma a înregistrat aproximativ 5 milioane de vizite, în timp ce în sistem au fost înregistrate aproximativ 150.000 de autovehicule. Diferența mare dintre numărul de accesări și cel al autovehiculelor înregistrate este explicată, potrivit lui Alin Șerbănescu, inclusiv prin numărul mare de încercări eșuate de înregistrare.
„Aceste 4 milioane de vizite înseamnă 4 milioane de încercări, unele eșuate, de a se înregistra în platformă”, a explicat reprezentantul CNAIR.
El a precizat că platforma, fiind nouă, nu avea încă „reputație” în fața sistemelor internaționale antispam. În momentul în care au fost transmise foarte multe mesaje de pe platformă, unele dintre acestea au fost filtrate și trimise în spam de sistemele de protecție ale unor furnizori de servicii de e-mail.
CNAIR recunoaște că platforma trebuia testată mai mult
Întrebat dacă lansarea TollRo a fost grăbită, Alin Șerbănescu a admis că ar fi fost necesare teste suplimentare. „Da, și aici se vede foarte clar că trebuia să mai facem teste la această platformă, trebuia să avem mai mult timp la dispoziție”, a declarat acesta.
Potrivit reprezentantului CNAIR, autoritățile au solicitat ca perioada de pregătire și testare să fie prelungită până în aprilie anul viitor, tocmai pentru ca platforma și sistemele cu care aceasta comunică să poată fi testate corespunzător.
Până la remedierea problemelor, mesajul CNAIR pentru șoferi este clar: dacă au încercat să acceseze TollRo și aplicația nu funcționează, pot pleca în cursă și nu vor fi amendați pentru neplata taxei în aceste condiții.
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