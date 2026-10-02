Economistul Radu Georgescu, despre creșterea euro: ,,Este record în istoria României. Au ieșit TIR-uri întregi cu euro din țară anul ăsta”
Economistul Radu Georgescu, despre creșterea euro: ,,Este record în istoria României. Au ieșit TIR-uri întregi cu euro din țară anul ăsta”
Economistul Radu Georgescu a explicat în ultima postare de pe rețelele de socializare de ce cursul euro a crescut vineri, 2 octombrie 2026, ajungând la 5,34 lei. Acesta compară economia României cu un elastic de care, dacă tot tragi, îți vine inevitabil în față.
,,Șoc și groază azi in România. A crescut euro. Periodic, de 3 ani, explic că România va ajunge aici.
Romania are de 6 ani are cel mai mare deficit de cont curent din Europa, iar raportat la PIB, cel mai mare de pe planeta Pământ. Probabil și din Univers.
În perioada ianuarie–iulie 2026 au ieșit din România 16,2 miliarde euro mai mult decât au intrat. Este record în istoria României. Pe românește, au ieșit TIR-uri întregi cu euro din țară anul ăsta. Și, după cum probabil știi, România nu poate să tipărească euro.
Monedele sunt ca orice marfă într-o piață. Să spunem că euro sunt mere. Dacă scoți un TIR de mere din piață, ghici ce se întâmplă cu prețul merelor?
Evident, va crește. Cât va crește? Nimeni nu știe.
Posibil să fie unii dependenți de mere, și să plătească și 1000 de lei pe kilogram de mere.
În ultimii 10 ani, cursul euro a fost ținut artificial. Guvernele României au împrumutat TIR-uri de euro ca să țină cursul. Așa a ajuns datoria la 1,2 trilioane de lei.
Cred că asta e cea mai mare greșeală economică a României: cursul artificial.
În România mai există o anomalie: prețurile sunt în euro — locuințe, mașini, internet, dentist, șpagă — dar plătim în lei.
Cât va fi euro în următoarele luni? Nimeni nu știe. Vor fi oameni și firme disperate care vor plăti și 10 lei pe un euro.
Concluzii
Economia e ca un elastic. România, în ultimii 10 ani, a luat steroizi (împrumuturi) și a tras aiurea de economie. Dacă tragi aiurea de economie, la un moment dat îți vine peste față”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.
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