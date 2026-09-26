Sport

Foto: Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad 1-3 (1-2) | Eșec al „roș-albaștrilor”, într-o partidă importantă pentru play-off!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad 1-3 (1-2), în etapa a șasea din Seria 7 | Eșec al „roș-albaștrilor”, într-o partidă importantă pentru play-off!

Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad a fost 1-3 (1-2), oaspeții luând o opțiune importantă în lupta pentru play-pff

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Eșec pentru Metalurgistul Cugir, scor 1-3 (1-2), acasă cu Viitorul Arad, un meci al speranțelor pentru intrarea în cursa pentru play-off.

La Cugir, după ratarea lui Șaucă (17, foarfecă), experimentatul Hlistei (24, a deschis scorul, după respingerea lui Herlea, avantajul fiind majorat de Ghergar (34), șut la colțul lung. Șaucă (44) a redus ecartul la centrarea lui Păcurar. Larosa (66) finalizează la pasa lui Sas, iar „roș-albaștrii” rămân cu un singur succes în acest sezon

Arbitri D. Ștefănescu, L. Tyukodi, R. Stana, rezervă Al. Manea (toți Timiș) Observatori D. Miholcea (Caraș Severin), Cr. Gîț (Deva)

Foto: Sorin Giurcă (Fan Metalurgistul)

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