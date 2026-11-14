Ministrul Dezvoltării le cere primarilor să susțină comasarea voluntară a localităților: „Au şansa de a se dezvolta mai repede şi mai bine!”

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, susține că reforma administrativă trebuie realizată prin consultare și dialog cu reprezentanții comunităților locale. În acest context, oficialul s-a întâlnit sâmbătă, la Botoșani, cu mai mulți primari, prefecți și parlamentari din județ, cărora le-a prezentat avantajele asocierii și comasării voluntare a localităților.

„Reforma administrativă se construieşte prin dialog, împreună cu cei care cunosc cel mai bine nevoile comunităţilor locale. Astăzi, la Botoşani, m-am întâlnit cu prefectul, primarii şi parlamentarii din judeţ pentru a le prezenta măsura «START Reforma Administrativă: asociere şi comasare voluntară»”, a transmis ministrul, într-un mesaj publicat sâmbătă, 14 noiembrie 2026 pe Facebook.

Cu această ocazie, Alexandru Stoica i-a îndemnat pe edili să aibă curajul de a face acest pas, subliniind oportunitățile pe care comasarea voluntară le-ar putea aduce comunităților.

„Prin comasare voluntară, comunităţile au şansa de a se dezvolta mai repede şi mai bine!”, a afirmat acesta.

Ministrul a explicat că unitățile administrativ-teritoriale care decid să își unească resursele vor putea atrage mai ușor investiții, vor avea posibilități mai mari de modernizare a infrastructurii și vor putea asigura servicii publice mai bune pentru cetățeni.

„UAT-urile care îşi unesc resursele vor avea o capacitate mai mare de a atrage investiţii, de a-şi moderniza infrastructura şi de a oferi servicii publice de calitate. Vorbim despre lucruri concrete, care contează în viaţa de zi cu zi a oamenilor: apă şi canalizare, şcoli moderne, centre medicale şi drumuri mai bune”, a mai precizat Alexandru Stoica.

Totodată, oficialul a subliniat că obiectivul reformei este producerea unor schimbări reale la nivelul comunităților, nu doar adoptarea unor măsuri formale, fără efecte concrete.

În cadrul întâlnirii au fost abordate și problemele legate de implementarea proiectelor de investiții aflate în desfășurare, dificultățile întâmpinate de administrațiile locale, dar și soluțiile prin care Ministerul Dezvoltării le-ar putea sprijini pentru finalizarea acestora.

„Îmi doresc ca această întâlnire să fie urmată de iniţiative concrete şi de o colaborare strânsă în perioada următoare”, a mai transmis ministrul Dezvoltării.

sursa: News.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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