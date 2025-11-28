CSU Alba Iulia – Viitorul Arad 0-1 (0-1) | Studenții, eșec din penalty!

În etapa a 15-a a Seriei 7 din Liga 3, CSU Alba Iulia – Viitorul Arad, scor 0-1 (0-0) | Studenții au pierdut din penalty, extrem de ușor acordat

CS Universitar Alba Iulia a pierdut confruntarea cu Viitorul Arad. Unicul gol a fost înscris în minutul 55 din penalty de I. Sas, după un henț făcut de Blagu, o fază contestată de albaiulieni. Chiar și în inferioritate numerică, „alb-albaștrii” puteau egala în prelungiri la ocazia lui Velțan (90+2), reluare cu capul peste poartă!

CSU Alba Iulia a fost învinsă pe „Pielarul” de Viitorul Arad, oaspeții impunându-se la limită, dintr-o lovitură de pedeapsă. În actul secund universitarii au rămas în inferioritate numerică, după ce Grosu a fost eliminat (78), acesta adresându-i injurii centralului după ce a fost avertizat.

Succes important pentru Viitorul, în cursa pentru calificarea în play-off, arădenii recuperându-și punctele pierdute cu CSM Unirea Alba Iulia runda precedentă.

Amfitrionii au acuzat maniera de arbitraj, CSU primind un cartonaș roșu și 10 avertismente! La final, reprezentații CSU au protestat îndelung, considerând că arbitrajul a fost unul potrivnic, plecând de la penalty-ul „imaginar” acordat

