Curier Județean

Accident la Câmpeni: Un șofer din Bistra, cu alcool la bord, a acroșat mașina condusă de o tânără din Gârda de Sus și a plecat de la locul faptei. A fost găsit de polițiști și reținut

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

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Accident la Câmpeni: Un șofer din Bistra, cu alcool la bord, a acroșat mașina condusă de o tânără din Gârda de Sus și a plecat de la locul faptei. A fost găsit de polițiști și reținut

Un accident rutier a avut loc joi seara, la Câmpeni. Un șofer din Bistra, cu alcool la bord, a acroșat mașina condusă de o tânără din Gârda de Sus și a plecat de la locul faptei. A fost găsit de polițiști și reținut.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 13 noiembrie 2026, în jurul orei 18.50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Câmpeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o tânără, în vârstă de 22 de ani, din comuna Gârda de Sus, cu privire la faptul că a fost implicată într-un eveniment rutier.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme și a avut loc la intersecția DN 75 cu DJ 750, în orașul Câmpeni, conducătorul celuilalt autoturism părăsind locul producerii evenimentului.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din comuna Bistra, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Moților din orașul Câmpeni, ar fi pătruns în intersecția cu DN 75 și a acroșat autoturismul condus de tânăra de 22 de ani.

În urma coliziunii, bărbatul și-a continuat deplasarea pe DJ 750, în comuna Sohodol.

Acesta a fost identificat de polițiști, iar în urma testării bărbatului cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,85 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, pentru stabilirea alcoolemiei.

Față de bărbat, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore și continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de de lângă Judecătoria Câmpeni, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

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