Foto: SuperLiga Alba, etapa a 12-a: în primul meci, CSM Sebeș – victorie clară în Curbă, cu Inter Unirea

SuperLiga Alba, etapa a 12-a: CSM Sebeș – victorie clară în Curbă, cu Inter Unirea, în primul meci

*Inter Unirea – CSM Sebeș 0-3 (0-1): B. Găldean (41, penalty), Șt. Radu (74, 76). Două deplasări consecutive ale grupării conduse de Doru Oancea, care a reușit să învingă, după o mini-criză ce a cuprins 3 jocuri și un singur punct. Formația din Curbă, ocupanta locului al treilea în sezonul precedent nu se regăsește, fără succes în fața fanilor în stagiunea curentă, două eșecuri la rând, 3 meciuri fără a înscrie și un singur punct în ultimele 5 dispute;

*Inter Unirea – CSM Sebeș. Două deplasări consecutive ale grupării conduse de Doru Oancea;

*Industria Galda de Jos – CSM Aiud;

*Spicul Daia Română – Performanța Ighiu;

*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – CS Ocna Mureș. Două partide interne consecutive pentru formația din Săsciori;

*Viitorul Sântimbru – Academia Șona.

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