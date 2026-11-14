CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, duel de foc pe Stadionul „Cetate” între cele două echipe din Alba: Formule de start

Derby-ul dintre CSM Unirea Alba Iulia și CIL Blaj, programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 14:00, pe Stadionul „Cetate”, se anunță unul dintre cele mai interesante dueluri ale etapei a 13-a din Liga 3, Seria 7.

Uniriștii pornesc din postura de lideri, cu 29 de puncte și o serie impresionantă de opt victorii consecutive, în timp ce formația din Blaj ocupă poziția a șasea, cu 22 de puncte.

Pentru echipa pregătită de Cristian Pustai, confruntarea reprezintă și o oportunitate de revanșă, după singurul eșec stagional, 1-2, înregistrat în tur, la Blaj. De cealaltă parte, CIL vine cu moralul ridicat după succesul cu 2-0 în fața Metalurgistului Cugir și speră să repete prestația din prima întâlnire directă.

Publicația ziarulunirea.ro vă prezintă în premeră formulele de start ale celor două combatante:

CSM Unirea Alba Iulia: Cutean – Covaci, Niakate, Manea, Giurgiu/cpt. – Chindriș – Vaida, Chiorean, Donca, Cordeiro – Ayeni; rezerve Fufezan – Ghazoini, Tonini, Bălan, Indrei, Amidu, Salka, Silvășan, Prejmerean. Antrenor Cristian Pustai.

CIL Blaj: Păduraru – Vodă, Băican, Al. Radu, C. Pîntea – S. Bran, Nistor – R. Pîntea, Tineiu, Crivac – Blănaru/ cpt.; rezerve Checicheș, R. Damian, Vereșmortean,Gâțan, Gallini,Ciumaș-Aron, Micu-Cristea, Roșca, Y. Beza. Antrenor Daniel Tătar.

foto: arhivă

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