S-a apropiat de soțul ei într-un restaurant și a început să vorbească cu el: Femeie reținută de polițiștii din Aiud. Motivul

O femeie de 48 de ani a fost reținută de polițiștii din Aiud după ce, în timp ce se afla într-un restaurant din localitatea Colțești, s-ar fi apropiat de soțul ei, în vârstă de 49 de ani, și ar fi inițiat o discuție cu acesta, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție

Conform IPJ Alba, la data de 27 noiembrie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie, în vârstă de 48 de ani, cercetată pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 27 noiembrie 2026, femeia, în timp ce se afla într-un restaurant din localitatea Colțești, s-ar fi apropiat de soțul ei, în vârstă de 49 de ani, și ar fi inițiat o discuție cu acesta, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Aiud, la data de 12 noiembrie 2026.

În cursul zilei de azi, 28 noiembrie 2026, femeia va fi prezentată, în vederea dispunerii măsurilor legale, unității de parchet competente.

Cercetările sunt continuate.

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