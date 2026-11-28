Cei mai simpatici recruți de la parada de 1 Decembrie 2026 din Alba Iulia: Puii de căței ai Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” se pregătesc să-și facă debutul la defilare

Cei mai mici și simpatici participanți care vor fi prezenți la parada de 1 Decembrie de la Alba Iulia sunt puii de căței ai Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu.

Ei se pregătesc alături de militari în aceste zile, urmând să debuteze la defilare în cadrul paradei de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia.

Divizia 4 Infanterie „Gemina” a publicat mai multe imagini, pe o rețea de socializare, cu puii de căței, scriind următorul text:

,,Cei mai simpatici recruți au intrat în formație!

La Alba Iulia, pregătirile pentru parada militară de 1 Decembrie sunt în toi, iar printre cei care se antrenează se numără și câțiva recruți mai puțin obișnuiți.

Sunt puii de căței ai Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, care se pregătesc să-și facă debutul la defilare. Cu mult entuziasm, energie și chef de joacă, micii patrupezi atrag toate privirile și demonstrează că și cele mai importante misiuni pot începe cu pași mici.

Pe 1 Decembrie, îi veți putea vedea și pe ei defilând la Alba Iulia!”, se arată într-un mesaj publicat de Divizia 4 Infanterie „Gemina”.

Sursă Foto: Ionuț Oprea – Divizia 4 Infanterie „Gemina”

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