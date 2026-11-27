Marius Hațegan: PSD se laudă cu prima lună de guvernare, dar adevărul e că nu a făcut NIMIC pentru români!

Marile „realizări” PSD din ultimele 30 de zile sunt câteva articole publicate în presă, inclusiv în cea locală. Cum era de așteptat, PSD a vrut să guverneze doar pentru a-și pune oameni în funcții și pentru a sta la „masa bucatelor”.

Singura decizie semnificativă luată de acest Guvern a fost rectificarea bugetară, dar și aceea a păstrat neatinsă ținta de deficit fixată deja dinainte de guvernul Bolojan. În rest, doar minciuni, precum cea a facturilor întârziate. Întârzierea nu este moștenirea lui Bolojan, cum minte PSD, ci tocmai nota de plată a crizei politice pe care PSD a provocat-o dărâmând guvernul Bolojan. După cum avertiza Consiliul Fiscal, încă din septembrie, un guvern interimar nu putea emite ordonanțe de urgență și deci nu putea face nici rectificarea bugetară de care era nevoie pentru achitarea facturilor.

Cât timp a criticat Guvernul Bolojan, PSD a promis majorări de venituri pentru populație, reduceri de taxe și soluții cu termene clare.

Haideți să vedem, punctual, cum stau lucrurile:

*În privința taxelor pentru anul 2027, în perioada interimatului, PSD a cerut un memorandum semnat cu patronatele și sindicatele, prin care Guvernul să garanteze că nu vor crește taxele în 2027. Acum, ajuns la guvernare, memorandumul nu mai există, iar angajamentul general de a nu introduce taxe noi a dispărut și el.

*PSD a criticat majorarea TVA din 2025, prezentând-o drept una dintre principalele cauze ale scăderii puterii de cumpărare. Acum, guvernul PSD menține aceleași cote de TVA și nici nu mai prevede reducerea acestora în viitor. Deci ceea ce era rău la Bolojan, e bine la PSD…

*PSD a criticat înghețarea veniturilor și a promis măsuri pentru recuperarea puterii de cumpărare. Acum, Guvernul PSD prevede doar o „indexare prudentă a pensiilor”, condiționată și ea de resursele bugetare disponibile. Nu există niciun fel de angajamente concrete privind majorările de pensii sau salarii promise.

*PSD vorbea înainte de preluarea guvernării de rambursarea TVA în maximum 30 de zile. Acum, guvernul PSD spune doar „rambursări rapide”, fără termen concret.

*PSD a criticat Guvernul Bolojan pentru limitarea finanțării programului Anghel Saligny. Acum, Guvernul PSD nu mai zice nimic de suplimentarea fondurilor pentru acest program, ci vorbește doar de reevaluarea oportunității și necesității proiectelor pentru perioada 2027-2028.

*PSD a promis că, din 2027, fermierii vor putea cumpăra motorină fără TVA și acciză, direct de la pompă. Acum, Guvernul PSD vorbește doar de continuarea schemei existente de compensare a accizei. Deci de la motorină ieftină, din care urmau să dispară 2 taxe, s-a ajuns la ce era și înainte, la un program de sprijin deja existent.

*PSD a criticat reducerea finanțării Educației și a cerut majorări salariale consistente pentru profesori. Acum, Guvernul PSD vorbește doar de corectarea graduală a efectelor Legii 141/2025, condiționată de identificarea surselor de finanțare.

*PSD a criticat listarea la bursă a unor companii de stat, invocând inclusiv protejarea patrimoniului național. Acum, Guvernul PSD pregătește vânzarea pe bursă a unor companii reprezentative din portofoliul statului, precum Tarom.

*PSD ataca guvernul Bolojan pentru Impozitul minim pe cifra de afaceri. Acum, guvernul PSD preia aceeași idee și susține eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri.

Iată, deci, că PSD continuă să facă ceea ce face de la înființare: să mintă românii cu nerușinare, să-și aroge munca altora și să-și vadă doar de propriile interese de gașcă, din care alimentează pușculița propriilor baroni și hainele de blană ale partenerelor acestora. Nu-i interesează nici de mediul de afaceri, nici de viața românilor și vor să guverneze doar pentru propriul beneficiu și pentru a putea jumuli bugetul de stat în interes propriu.

Marius Hațegan, secretar general PNL Alba