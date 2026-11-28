CSM Deva – CS Universitar Alba Iulia 4-2 (2-0), în Seria 7 din Liga 3 | Dublă a albaiulianului Andrei Roșu, împotriva fostei echipe CSM Deva – CS Universitar Alba Iulia 4-2 (2-0), cu gazdele conducând cu 3-0 și 4-1, două dintre reușite fiind din penalty Andrei Roșu a ajuns la nouă reușite stagionale și […]