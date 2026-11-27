28 noiembrie: Ziua în care România îl pomenește pe Sfântul Arsenie de la Prislop, duhovnicul care a îndurat prigoana comunistă și a rămas neclintit în credință

Una dintre cele mai luminoase și puternice personalități duhovnicești din Ortodoxia românească a secolului XX, stareț, duhovnic, teolog, mărturisitor și neobosit îndrumător al sufletelor, Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie, prăznuit pe 28 noiembrie, a marcat profund viața monahală și conștiința creștină a poporului român.

Originile și formarea unui mare duhovnic

Sfântul Cuvios Arsenie s-a născut la 29 septembrie 1910, în satul Vața de Sus, județul Hunedoara, într-o familie de credincioși simpli. Încă din copilărie, a dat dovadă de o inteligență aparte și de o chemare interioară către cele ale lui Dumnezeu.

A urmat cursurile Liceului Național „Avram Iancu” din Brad, pe care l-a absolvit ca șef de promoție în anul 1929. Pasiunea pentru teologie l-a condus apoi la Academia Teologică din Sibiu, pe care a absolvit-o în 1933, dovedind încă o dată seriozitatea și dăruirea sa academică.

Fascinația pentru „Scara dumnezeiescului urcuș” și chemarea monahală

Un moment esențial în devenirea sa duhovnicească a fost întâlnirea cu lucrarea „Scara dumnezeiescului urcuș”, scrisă de Sfântul Ioan Scărarul, pe care a tradus-o în limba română în numai cinci luni.

Era limpede că inima lui se îndrepta spre viața monahală, pe care o alesese încă din anii de studenție. După absolvirea Academiei Teologice, în anul 1935, este hirotesit citeț și ipodiacon, iar la 11 septembrie 1936 este hirotonit diacon celibatar de către mitropolitul Nicolae Bălan.

În anul 1939, Cuviosul petrece trei luni la Sfântul Munte Athos, experiență care îi desăvârșește gândirea și viața ascetică. La întoarcerea în țară, aduce manuscrise care vor sta la baza Filocaliei românești, o lucrare monumentală pentru spiritualitatea ortodoxă.

Stareț la Sâmbăta de Sus – începutul lucrării sale duhovnicești

După întoarcerea din Athos, este închinoviat la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, unde primește tunderea în monahism în Vinerea Izvorului Tămăduirii din anul 1940.

În anul 1942, este hirotonit preot și numit stareț al mănăstirii. Sub îndrumarea sa, lăcașul este renovat și devine un centru de renaștere duhovnicească pentru credincioșii din Transilvania.

Prigoana și suferința – mărturisirea credinței în vremuri de încercare

Odată cu instaurarea regimului comunist în România, părintele Arsenie devine ținta autorităților. La 17 iulie 1945, este arestat la Râmnicu Vâlcea, dar, după două săptămâni, la 30 iulie, este eliberat, fiind găsit nevinovat.

La 14 mai 1948, este arestat din nou, schingiuit și forțat să dea declarații, fiind eliberat abia după o lună și jumătate de chinuri.

Stareț și duhovnic la Prislop – o lucrare neîntreruptă în mijlocul suferinței

În noiembrie 1948, mitropolitul Nicolae Bălan îl transferă la Mănăstirea Prislop, unde devine stareț. Când mănăstirea este transformată în mănăstire de maici, rămâne duhovnicul obștii.

Noi anchete și detenții: 1950, 1953 și 1955–1956

La 15 ianuarie 1950, este arestat din nou și trimis la Canal, în detenție administrativă, până la 23 martie 1951.

Eliberarea sa se datorează intervenției patriarhului Justinian Marina, care a atras atenția autorităților asupra pericolului unei răscoale popular-creștine în Făgăraș.

În anul 1953, este din nou anchetat, iar în octombrie 1955 este arestat pentru încă șase luni.

Scoaterea abuzivă din monahism și anii de pribegie

În anul 1959, regimul îi înscenează nereguli financiare, pretext pentru a fi scos abuziv din monahism și pentru a-i interzice slujirea preoțească.

Urmează o perioadă de pribegie la București, unde este permanent marginalizat, supravegheat de Securitate și lipsit de libertate deplină.

Cu toate acestea, părintele Arsenie își continuă lucrarea, pictând biserici și trăind în rugăciune neîntreruptă. În anul 1968 se pensionează, însă rămâne în atenția autorităților până la sfârșitul vieții.

După anul 1984, se retrage la Mănăstirea Sinaia, unde trăiește în liniște, rugăciune și nevoință duhovnicească.

Trecerea la Domnul și odihna de la Prislop

Pe 28 noiembrie 1989, cu doar câteva săptămâni înainte de căderea comunismului, părintele Arsenie trece la Domnul, în ziua Sfântului Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou, a cărui viață o pictase, în mod profetic, în altarul bisericii de la Drăgănescu.

A fost înmormântat la Mănăstirea Prislop pe 4 decembrie 1989, conform dorinței sale.

Mormântul său a devenit, în timp, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din România. Mii de credincioși vin zilnic să se roage, să caute mângâiere, să ceară ajutor și să mulțumească pentru binefacerile primite.

foto: arhivă

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