1 Decembrie 2026 | „Drumul Memoriei INVICTUS” între Calvarul Aiudului și Monumentul Unirii din Alba Iulia: Alergare simbolică de Ziua Națională / „Respect, onoare și neuitare!”
„Drumul Memoriei INVICTUS” între Calvarul Aiudului și Monumentul Unirii din Alba Iulia: Alergare simbolică de Ziua Națională / „Respect, onoare și neuitare!”
De Ziua Națională a României 2026, Aiudul devine punctul de plecare al unui eveniment simbolic dedicat eroilor, veteranilor și celor care au suferit pentru libertatea și demnitatea țării. „Drumul Memoriei INVICTUS” va uni Calvarul Aiudului de Monumentul Unirii din Alba Iulia, printr-o alergare a recunoștinței și a neuitării.
„Aiudul susține „Drumul Memoriei INVICTUS”!
De Ziua Națională a României, Aiudul devine punctul de plecare al unei alergări simbolice dedicate eroilor, veteranilor și tuturor celor care au suferit pentru libertatea și demnitatea României.
La prima ediție, „Drumul Memoriei INVICTUS” va lega Calvarul Aiudului de Monumentul Unirii din Alba Iulia, într-un gest de recunoștință și respect față de istoria noastră.
Marți, 1 Decembrie, vă invităm în fața Primăriei Municipiului Aiud, de la ora 09:00, să fim alături de participanți și să le oferim încurajarea noastră înainte de plecarea spre Alba Iulia.
Haideți să arătăm că Aiudul își respectă istoria și nu își uită eroii!
Respect, onoare și neuitare!”, au transmis reprezentanții Primăriei Aiud.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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