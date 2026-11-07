Video | SuperLiga Alba, etapa a 11-a: CS Ocna Mureș – Inter Unirea 1-0, în derby-ul orgoliilor. ȘF Valea Frumoasei a învins la Aiud

Nicolae Stanciu, Andrei Rațiu și Vlad Dragomir, jucătorii din Alba, în lotul României pentru partidele cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, din Liga Națiunilor, ultimele din acest an ale „tricolorilor” Naționala României încheie partidele din grupa de Liga Națiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie. Sâmbătă, 14 noiembrie, pe Arena Națională (București), este disputa cu Polonia, ultima […]