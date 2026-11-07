Video | SuperLiga Alba, etapa a 11-a: CS Ocna Mureș – Inter Unirea 1-0, în derby-ul orgoliilor. ȘF Valea Frumoasei a învins la Aiud
Video | SuperLiga Alba, etapa a 11-a: CS Ocna Mureș – Inter Unirea 1-0, în derby-ul orgoliilor. ȘF Valea Frumoasei a învins la Aiud
CS Ocna Mureș – Inter Unirea și CSM Aiud – Școala de Fotbal Valea Frunoasei au fost primele meciuri disputate, sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în etapa a 11-a din SuperLiga Alba. S-au impus ocnamureșenii și oaspeții din duelul de la Aiud.
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*CSM Aiud – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 1-2 (0-2): Drăgan (60) / Manolache (31), Nazarie (37)
*CS Ocna Mureș – Inter Unirea 1-0 (0-0): Coltor (84 – penalty)
De la ora 14.30 se vor disputa partidele:
*Performanța Ighiu – Viitorul Sântimbru
*Academia Șona – Industria Galda de Jos
*CSM Sebeș – Spicul Daia Română.
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