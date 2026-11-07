Sport

Video | SuperLiga Alba, etapa a 11-a: CS Ocna Mureș – Inter Unirea 1-0, în derby-ul orgoliilor. ȘF Valea Frumoasei a învins la Aiud

Dan HENEGAR

Publicat

acum 28 de minute

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Video | SuperLiga Alba, etapa a 11-a: CS Ocna Mureș – Inter Unirea 1-0, în derby-ul orgoliilor. ȘF Valea Frumoasei a învins la Aiud

CS Ocna Mureș – Inter Unirea și CSM Aiud – Școala de Fotbal Valea Frunoasei au fost primele meciuri disputate, sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în etapa a 11-a din SuperLiga Alba. S-au impus ocnamureșenii și oaspeții din duelul de la Aiud. 

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Petrecerea Divorțaților

*CSM Aiud – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 1-2 (0-2): Drăgan (60) / Manolache (31), Nazarie (37)

*CS Ocna Mureș – Inter Unirea 1-0 (0-0): Coltor (84 – penalty)

De la ora 14.30 se vor disputa partidele:

*Performanța Ighiu – Viitorul Sântimbru

*Academia Șona – Industria Galda de Jos

*CSM Sebeș – Spicul Daia Română.

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