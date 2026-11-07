7 noiembrie 1877: Trupele române declanșează ofensiva pentru cucerirea Rahovei, un moment important al Războiului de Independență
7 noiembrie 1877: Trupele române declanșează ofensiva pentru cucerirea Rahovei, un moment important al Războiului de Independență
7 noiembrie 1877 rămâne o dată importantă în istoria militară a României. În timpul Războiului de Independență, trupele române, sprijinite de detașamente rusești, au declanșat operațiunile militare pentru cucerirea Rahovei, localitate fortificată din Bulgaria de astăzi, care reprezenta un punct strategic pentru armata otomană și o amenințare permanentă pentru forțele aliate angajate în asediul Plevnei.
Acțiunea avea să se încheie cu victoria românilor și ocuparea localității, contribuind la consolidarea pozițiilor armatei române în teatrul de operațiuni de la sud de Dunăre.
Rahova – un obiectiv strategic în campania din Bulgaria
În toamna anului 1877, desfășurarea Războiului de Independență era dominată de asediul Plevnei, unde trupele româno-ruse încercau să înfrângă rezistența armatei otomane conduse de Osman Pașa.
Rahova, situată pe malul drept al Dunării, în dreptul localității românești Bechet, avea o importanță militară deosebită. Localitatea reprezenta un nod de comunicații între Plevna, Vidin și alte centre strategice din regiune.
Fortificațiile otomane, întinse pe un front de aproximativ trei kilometri, erau apărate de o garnizoană de circa 3.000 de militari. Din această poziție, trupele otomane puteau amenința flancurile și spatele armatei aliate care participa la încercuirea Plevnei.
Cucerirea Rahovei devenise, astfel, o necesitate strategică.
Ofensiva condusă de colonelul George Slăniceanu
Planul operațiunii a fost elaborat la comandamentul armatei române, sub coordonarea generalului Alexandru Cernat.
Misiunea principală a fost încredințată detașamentului românesc comandat de colonelul George Slăniceanu, format din șase batalioane de dorobanți, zece escadroane de călărași și 22 de guri de foc.
Atacul principal urma să se desfășoare dinspre sud-est.
O acțiune secundară, dinspre vest, a fost încredințată unui detașament mixt româno-rus, comandat de generalul rus E.F. Meyendorff, în componența căruia intrau roșiori români, ulani ruși și un batalion de dorobanți.
Artileria română amplasată la Bechet a asigurat sprijinul operațiunilor.
În dimineața zilei de 7 noiembrie, trupele au trecut la atac împotriva pozițiilor otomane. Luptele au fost deosebit de înverșunate, iar cucerirea fortificațiilor s-a dovedit mai dificilă decât se anticipase.
Potrivit documentelor istorice, pierderile armatei române în luptele pentru Rahova au fost însemnate: opt ofițeri și 329 de militari, morți și răniți, conform unei lucrări de sinteză privind participarea României la războiul din 1877–1878.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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