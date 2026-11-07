S-a îmbătat și și-a bătut propria mamă și pe surorile acesteia: Bărbat din Sântimbru, reținut de polițiștii din Alba
S-a îmbătat și și-a bătut propria mamă și surorile: Bărbat din Sântimbru, reținut de polițiștii din Alba
Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Sântimbru, a fost reținut de polițiștii din Alba, după ce și-ar fi agresat fizic mama și cele două surori ale acesteia, pe fondul consumului de băuturi alcoolice.
Conform IP Alba, la data de 6 noiembrie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Sântimbru, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 18.00, în timp ce se afla pe o stradă din cartierul Sântimbru- Fabrică, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi agresat-o fizic, pe mama sa, în vârstă de 53 de ani, iar ulterior pe surorile acesteia, în vârstă de 49 și 51 de ani.
Sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.
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