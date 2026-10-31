SuperLiga Alba, etapa a 11-a: CS Ocna Mureș, victorie în memoria lui Gicu Domșa! Inter Unirea a ratat penalty în prelungiri
SuperLiga Alba, etapa a 11-a: CS Ocna Mureș, victorie în memoria lui Gicu Domșa! Inter Unirea a ratat penalty în prelungiri!
CS Ocna Mureș, victorie în memoria lui Gicu Domșa, 3-2 cu CSM Aiud! Inter Unirea a ratat penalty în prelungiri, apărat!
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*Inter Unirea – Spicul Daia Română 0-0.
În disputa codașelor, „lanterna roșie” a luat primul punct extern stagional, grație intervenției portarului Adrian Cibu, care a parat un penalty executat de Paleoca în minutul 90+3. Dăienii veneau după 3 insuccese, iar interiștii după două eșecuri. Și în tur a fost tot remiză albă;
*CS Ocna Mureș – CSM Aiud 3-2 (1-2): Coman (39), Socaci (65, eurogol), Guț (78, din lovitură liberă)/ Gilyen (16), R. Păcurar (44).
Lovitura de începere a fost dată de fiica antrenorului Gicu Domșa, omagiat astfel la 11 ani de la trecerea în neființă. Ocnamureșenii, cu două victorii la rând acasă, au revenit în două rânduri (0-1 și 1-2), prin execuții de la mare distanță, iar aiudenii au zero puncte pe terenuri străine;
*Inter Unirea – Spicul Daia Română;
*CS Ocna Mureș – CSM Aiud;
*Industria Galda de Jos – Performanța Ighiu;
*Viitorul Sântimbru – CSM Sebeș;
*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Academia Șona.
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