Antrenorul aiudean Bogdan Andone, victorie uriașă cu liderul Dinamo! FC Argeș, succes după 10 partide, „câinii roșii” nu au mai pierdut din 19 iulie!
Antrenorul aiudean Bogdan Andone, victorie uriașă cu liderul Dinamo, în Superligă! FC Argeș, succes după 10 partide, „câinii roșii” nu au mai pierdut din 19 iulie!
FC Argeş a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Dinamo Bucureşti, în etapa a 15-a din Superligă. FC Argeș a dat lovitura în prelungiri când Mamadou Mendy a înscris în minutul 90+1, după gafa imensă a lui Nikita Stoinov. Piteștenii aveau 10 meciuri la rând fără victorie! Elevii lui Campos pierdeau ultima dată în campionat în prima rundă, 0-1 la Petrolul.
Dinamo pierde după aproape patru luni în Superligă, piteștenii simt din nou gustul victoriei după 10 confruntări
Dinamo a avut primele ocazii ale meciului de la Mioveni, prin Alberto Soro, în minutul 5, şi Armstrong, în minutul 11, însă bucureştenii nu au impresionat prin joc, fiind mai puţin incisivi decât de obicei. Scorul a fost deschis de gazde, în minutul 38, când Rober Sierra a profitat de o greşeală a lui Bellaarouch şi a înscris cu o lovitură de cap. Egalarea a venit în partea secundă, minutul 62. Zandbergen a centrat în careu şi Sadriu a înscris în propria poartă.
Atacul lui Dinamo s-a mai dinamizat după intrarea lui Karamoko, acesta lovind bara în minutul 66. Tot francezul a trimis peste poartă, din poziţie bună, în minutul 77, pentru ca trei minute mai târziu portarul Nikic să intervină excelent la şutul aceluiaşi Karamoko. În cele din urmă, piteştenii au reuşit o victorie in extremis, prima din luna august. Mamadou Mendy a înscris în primul minut de prelungire şi FC Argeş – Dinamo s-a încheiat 2-1, un eşec usturător pentru echipa lui Nuno Campos, care poate fi întrecută, în clasament, de campioana Universitatea Craiova.
*Dumnezeu ne-a răsplătit!
”Repriza a doua, din păcate, Dinamo şi arătat valoarea, e cea mai bună ca dinamică din campionat, au pus presiune. Cumva şi-au creat situaţii, nu am reuşit să îi blocam. Dar cred că am avut nevoie de un plus de energie, jucătorii au venit intrat cu o energie pozitivă în plus. Cred că Dumnezeu ne-a răsplătit cu golul din final după perioada asta nefastă. În perioada asta lungă, din păcate, am făcut multe meciuri bune…
Aveam nevoie de victoria asta, se ştie că Dinamo e marea rivală de la baraj, deci, este o victorie mai multe decât bine venită. Am zis că am avut oferte clare în vară, bune şi financiare, ştiţi FCSB, au fost din Cipru din top 3, am decis că o să continuam aşa.
Mereu al 3-lea sezon la o echipă este cumva cel mai dificil sezon, se adevereşte, am citit şi la Mourinho, jucătorii cu care lucrezi deja de 2 ani e greu sa ii ţii motivaţi şi aşa mai departe. Eu nu voi pleca, aşa am decis că voi rămâne la echipă, mă aşteptăm sa vină asemenea momente”, a declarat Andone.
Foto: sportpictures.ro, primasport
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