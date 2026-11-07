Adaos comercial plafonat la toate alimentele? Ce spune ministrul Finanțelor despre propunere

Propunerea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, de extindere a plafonării adaosului comercial la toate produsele alimentare din magazine a ajuns în atenția Guvernului. Măsura ar putea schimba regulile de comercializare pentru întregul sector alimentar, însă aplicarea sa depinde de o analiză economică și bugetară.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că instituția pe care o conduce nu a primit, până în prezent, o solicitare oficială în acest sens. El a precizat că toate inițiativele ministerelor vor fi centralizate și evaluate în cadrul procesului de elaborare a bugetului de stat.

„Nu am primit această propunere. Sunt foarte multe propuneri care apar. E normal ca miniștrii să aibă inițiative, suntem la momentul în care se construiește bugetul. Le vom centraliza pe toate, le vom analiza, vom face un impact bugetar pentru fiecare și în momentul respectiv, în Guvern, împreună cu domnul prim-ministru și colegii, vom lua o decizie finală”, a explicat Alexandru Nazare.

Florin Barbu vrea plafonarea adaosului comercial pentru toate produsele de la raft

Ministrul Agriculturii susține că actuala schemă, aplicată doar unei categorii de produse de bază, ar trebui extinsă la întreaga gamă de alimente comercializate în magazinele de retail.

Florin Barbu consideră că o asemenea intervenție ar putea contribui la temperarea creșterilor de prețuri și la protejarea puterii de cumpărare a populației.

„Am putea merge pe o plafonare nu numai la alimentele de bază, ci la toate alimentele care sunt pe rafturi în magazinele de retail. Trebuie să ne uităm pe inflație, trebuie să defalcăm această inflație pe subgrupe, vorbim aici de produse agroalimentare, dar și alte domenii economice”, a declarat ministrul Agriculturii.

Ministrul Agriculturii avertizează asupra scăderii consumului și a pierderii locurilor de muncă

În susținerea propunerii, Florin Barbu a invocat efectele reducerii consumului asupra industriei alimentare. Potrivit acestuia, scăderea vânzărilor afectează direct activitatea unităților de procesare, productivitatea și stabilitatea locurilor de muncă.

Ministrul a dat exemplul unei fabrici cu 600 de angajați, care, în condițiile diminuării comenzilor, ar putea ajunge să își reducă programul de funcționare.

„Atunci când nu ai consum, productivitatea într-o unitate de procesare scade. Și atunci când o unitate de procesare are 600 de angajați și procesează 12 din 24 de ore, dacă consumul a scăzut, sigur își reduce activitatea”, a avertizat Barbu.

Acesta a invocat și pierderea a peste 60.000 de locuri de muncă în industria din România în ultimele luni.

sursa: evz.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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