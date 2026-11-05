Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, în ședința extraordinară programată pentru data de 9 noiembrie 2026, cooptarea comunei Ciugud în calitate de nou asociat în cadrul societății Alba Iulia Transport Local SRL, compania înființată pentru gestionarea transportului public local.

Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, prevede și majorarea capitalului social al societății de la 100.000 de lei la 510.000 de lei, prin aporturile în numerar ale celor doi asociați.

Potrivit documentului, municipiul Alba Iulia va contribui cu 400.000 de lei, în timp ce comuna Ciugud va aduce un aport de 10.000 de lei.

În urma acestei modificări, capitalul social al societății va fi împărțit în 5.100 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 100 de lei.

Cum va fi împărțit capitalul social

După cooptarea comunei Ciugud, municipiul Alba Iulia va deține 5.000 de părți sociale, reprezentând o cotă de participare de 98,04% la beneficii și pierderi.

Comuna Ciugud va deține 100 de părți sociale, corespunzătoare unei participații de 1,96% din capitalul social al societății.

Proiectul prevede și actualizarea statutului societății Alba Iulia Transport Local SRL, înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 363/2025, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, prin hotărârea propusă, Marius Opincariu, administratorul de la compania de transport, va fi împuternicit să semneze documentele necesare pentru înregistrarea modificărilor aprobate la Oficiul Registrului Comerțului Alba.

Dacă proiectul va primi votul consilierilor locali, comuna Ciugud va deveni oficial al doilea asociat al societății care gestionează transportul public local din Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal