Sport

Ioan Timari, fost președinte al Olimpiei Aiud și fost membru în Biroul Executiv al AJF Alba, a încetat din viață: Momente de reculegere la meciurile de fotbal de seniori din weekend din Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

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Ioan Timari, fost președinte al Olimpiei Aiud și fost membru în Biroul Executiv al AJF Alba, a încetat din viață: Momente de reculegre la meciurile de fotbal de seniori din weekend din Alba

Ioan Timari, fost președinte al clubului CS Olimpia Aiud în anii 2000 și fost membru al Biroului Executiv al AJF Alba, a încetat din viață.

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„Prin implicarea și activitatea sa, Ioan Timari a contribuit la dezvoltarea și susținerea fotbalului județean, lăsând în urmă amintiri și respect în rândul celor care l-au cunoscut și au colaborat cu dumnealui.

În semn de respect și prețuire pentru întreaga sa activitate dedicată fotbalului, la toate jocurile de seniori organizate sub egida AJF Alba în acest weekend se va ține un moment de reculegere în memoria sa.

În aceste momente de grea încercare, Asociația Județeană de Fotbal Alba transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, a transmis Asociația Județeană de Fotbal Alba.

„Clubul Sportiv Olimpia Aiud transmite condoleanțe Familiei greu încercate, la trecerea în neființă a domnului Ioan Timari – Președinte al Clubului în anii 2000 și membru in Biroul AJF Alba.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, au transmis, la rândul lor, oficialii clubului Olimpia Aiud.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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