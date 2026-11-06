Comuna Ciugud urma să plătească anual mai mult decât dublu decât în prezent pentru noul sistem de transport public, realizat în parteneriat cu municipiul Alba Iulia: Documentații revizuite „pe genunchi” după o sesizare ziarulunirea.ro

Comuna Ciugud urma să acopere, în noul sistem de transport public din Zona Urbană Funcțională Alba Iulia–Ciugud, o compensație anuală de aproximativ 1,37 milioane de lei, mai exact 1.373.288,19 lei, mai mult decât dublu decât în prezent. Compensația din 2026, în actualul sistem de transport, este de 573.285 lei.

Cifra de 1.373.288,19 lei apărea în varianta inițială, pusă în consultare publică, a Analizei de oportunitate care fundamentează delegarea serviciului și este exprimată în prețuri constante 2027, anul luat drept bază economică.

Potrivit documentului inițial, costul economic anual al contractului dedicat Ciugudului era de 1.671.216,19 lei, iar veniturile relevante, în principal cele din tarife, se ridicau la 297.928 de lei. Diferența, adică 1,37 milioane de lei, reprezintă compensația care trebuie asigurată din bugetul local. Fără redevență, suma ar fi ceva mai mică, de 1.334.816,26 lei pe an. Pe întreaga perioadă de zece ani, între 2027 și 2036, compensația pentru Ciugud ajunge la aproape 13,7 milioane de lei, dacă este inclusă redevența.

Partea cea mai mare a efortului financiar revine municipiului Alba Iulia, a cărui compensație anuală era estimată la 9,51 milioane de lei, conform documentului inițial. În total, pentru întreaga rețea, necesarul era de aproape 10,89 milioane de lei pe an, ceea ce ar fi însemnat că Ciugudul ar fi suportat cam 12,6% din cheltuială. Ponderea era mai mare decât cea a prestației efective: comuna ar beneficia de 201.883,80 de kilometri pe an, adică aproape 8% din totalul parcurs.

Analiza inițială menționa și o metodă de repartizare bugetară a compensației în funcție de kilometri, care ar duce la o sumă de 825.893,41 de lei pe an pentru Ciugud, fără redevență. În document se preciza însă că aceasta este distinctă de necesarul net calculat pe contract și nu o înlocuiește.

Documentații modificate „pe genunchi” după o sesizare ziarulunirea.ro

Surpriză, însă, sau, poate, normalitate… Depinde din ce perspectivă sunt privită lucrurile… Documentațiile inițiale au fost modificate „pe genunchi” după ce ziarulunirea.ro a solicitat Primăriei Ciugud un punct de vedere cu privire la obligațiile financiare care i-ar fi revenit. Nu există, totuși, nicio precizare sau justificare în atenția publicului cu privire la faptul că documentațiile au fost revizuite. Pur și simplu acestea au fost încărcate în forma revizuită pe portalul Primăriei Municipiului Alba Iulia, apulum.ro, la secțiunea „Consultare publică”.

Sigur, este de esența procesului de consultare publică posibilitatea de a revizui și adapta soluțiile propuse în funcție de observațiile și propunerile primite. Cu toate acestea, modificările nu pot fi operate în mod arbitrar sau netransparent. Orice modificare trebuie justificată în mod explicit, prin indicarea motivelor care au determinat-o, precum și a observațiilor sau solicitărilor care au stat la baza acesteia. Prin urmare, nu este suficientă simpla publicare pe site a unei noi versiuni a studiului de oportunitate, fără prezentarea modificărilor intervenite, a rațiunilor care le-au determinat și a solicitărilor în urma cărora au fost operate.

În forma revizuită a Analizei de oportunitate care fundamentează delegarea serviciului pusă în consultare publică, în Scenariul 2 – Cost Exploatare versus Prestație Ciugud, prestația scade la 129.289,40 km/an, cu 72.594,40 km/an mai puțin. Costul operațional atribuit scade la 1.025.141,37 lei/an, iar profitul rezonabil la 68.171,90 lei/an. Redevența rămâne neschimbată, la 38.471,94 lei/an, deoarece se raportează la patrimoniul pus la dispoziția operatorului, nu la numărul de kilometri. Veniturile relevante proprii rămân tot 297.928,00 lei/an. Costul economic total devine 1.131.785,22 lei/an, iar compensația aferentă Ciugud este de 833.857,22 lei/an, adică aproximativ 6,45 lei/km.

Diferența dintre scenarii este o reducere a contribuției Ciugud cu 539.430,97 lei/an, respectiv cu aproximativ 39%. Reducerea provine din scăderea costului operațional cu 505.795,58 lei și a profitului rezonabil cu 33.635,41 lei, în timp ce redevența și veniturile rămân constante. Întrucât veniturile nu se reduc odată cu prestația, întreaga economie de cost se regăsește integral în compensație.

Ponderea Ciugud în compensația totală a rețelei scade de la aproximativ 12,6% (1.373.288,19 din 10.887.908,79 lei) în Scenariul 1 la aproximativ 8,1% (833.857,22 din 10.268.537,78 lei) în Scenariul 2. În același timp, ponderea sa în kilometri scade de la 7,94% la 5,26%.

Valorile sunt estimări ex ante pentru anul 2027 și se regularizează în execuție, pe baza prestației efectiv realizate și a evidenței analitice distincte pe fiecare UAT și pe fiecare contract de delegare.

foto – cu rol ilustrativ

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