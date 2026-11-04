Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată
Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată
A fost depusă solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființare rețea de canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu, municipiul Blaj, jud. Alba“. Titularul investiției este Primăria Blaj, iar lucrările sunt propuse în intravilanul orașului, pe domeniul public. Documentația tehnică (faza D.T.A.C., proiect nr. 124/2026) a fost elaborată de S.C. APA CTTA S.A. Alba.
De ce este necesar proiectul
În prezent, apele pluviale din zona străzii Gheorghe Barițiu sunt preluate printr-o conductă de beton cu diametrul de 400 mm, amplasată pe proprietăți private. După ce subtraversează strada Aurel Vlaicu, rețeaua continuă pe un teren privat (CF 74468), pe aproximativ 320 m, până la punctul de deversare în râul Târnava Mare.
Amplasarea pe teren privat îngreunează exploatarea și întreținerea rețelei. Proiectul propune, de aceea, un traseu nou, pe domeniul public, care să permită accesul pentru intervenții și funcționarea în condiții corespunzătoare.
Ce prevede investiția
Noua rețea va avea o lungime totală de aproximativ 861 m și va fi amplasată paralel cu drumul, pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu. Apele vor curge gravitațional, cu o pantă de 3‰, spre rigola deschisă existentă dintre CF 73208 și CF 78914, de unde ajung în Târnava Mare.
Principalele elemente tehnice sunt:
*conducte cu diametrul de 400 mm din PVC-KG (SN 8) pentru tronsoanele executate prin săpătură deschisă;
*un tronson de circa 100 m din PEHD (PN 16), executat prin foraj dirijat în zona rigolei, înainte de deversarea în râu;
*20 de cămine de vizitare prefabricate din beton, cu diametrul de 1.000 mm, pentru inspecție, curățare și întreținere.
Valoarea investiției este de 1.291.500 lei, la care se adaugă TVA. Durata estimată este de 24 de luni, din care o lună pentru proiectare, una pentru organizarea licitației și 22 de luni pentru execuție.
Lucrările vor fi finanțate din bugetul Primăriei Blaj sau din alte fonduri.
foto – cu rol ilustrativ
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