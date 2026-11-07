Video | Turneu de table la Alba Mall, cu 128 de participanți și un premiu de 1.000 de euro. Competiția are și o componentă caritabilă

Turneu de table la Alba Mall, cu 128 de participanți și un premiu de 1.000 de euro. Competiția are și o componentă caritabilă

Un număr de 128 de persoane participă la un turneu de table organizat la Alba Mall, în perioada 7-8 noiembrie 2026. Premiul cel mare este în valoare de 1.000 de euro, iar prin participare, concurenții au contribuit și la sprijinirea unui copil de la Casa de Tip Familial Social „Sfântul Vasile cel Mare”.

,,Ne-am adunat aici 128 de pasionați de table. Ne bucurăm tare mult să avem 17 doamne printre concurenți. Este un număr impresionant care a crescut de la ediția de primăvara. Premiile sunt substanțiale. Vreau să amintesc doar marele premiu care este în valoare de 1.000 de euro. Prin aceste turnee vrem să aducem jucătorii de table într-un turneu organizat.”, a explicat unul dintre organizatorii evenimentului.

Mai mult decât atât, fiecare participant la eveniment a contribuit la o cauză caritabilă pentru sprijinirea lui Vasilică, un băiat în vârstă de 11 ani, aflat în grija Casei de Tip Familial Social „Sfântul Vasile cel Mare”.

„Ne-am dorit ca acest eveniment să aibă și această latură socială”, a mai spus organizatorul.

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