Video | Acțiune desfășurată pe raza comunelor Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos de polițiști: Sute de persoane și zeci de autoturisme verificate. Amenzi de peste 42.000 de lei

Acțiune desfășurată pe raza comunelor Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos de polițiști: Sute de persoane și zeci de autoturisme verificate. Amenzi de peste 42.000 de lei

La data de 6 noiembrie 2026, în intervalul orar 18.00 – 21.00, Poliția Municipiului Blaj a desfășurat o acțiune care a avut drept scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Alba.

În cadrul acțiunii, prin intermediul aplicației eDAC, au fost verificate peste 130 de persoane și peste 50 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 53 de sancțiuni contravenționale, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 42.142 de lei.

Totodată, au fost efectuate 21 de testări privind consumul de băuturi alcoolice sau alte substanțe. În urma acțiunii, 11 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție. Totodată, 26 de persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, au fost consiliate.

Polițiștii vor continua să acționeze în zonele de competență, pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta ordinea și liniștea publică și pentru protejarea cetățenilor.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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