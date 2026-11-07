Ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie 2026: Până când se pot depune cererile. Anunțul făcut de ANPIS

Românii care au nevoie de ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027 trebuie să depună cererile la primărie până la data de 20 noiembrie pentru a beneficia de sprijin începând din această lună, informează Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

ANPIS încurajează persoanele singure și familiile care îndeplinesc condițiile legale să depună cât mai curând cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, astfel încât să poată beneficia de sprijin începând cu luna noiembrie 2026, prima lună a sezonului rece 2026-2027, conform Știri pe Surse.

Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței începând cu luna noiembrie 2026, cererea și documentele justificative trebuie depuse la primăria de domiciliu până la data de 20 noiembrie 2026.

Solicitările înregistrate după această dată vor fi luate în considerare pentru acordarea ajutorului aferent lunii decembrie 2026.

Cererea, care reprezintă o declarație pe propria răspundere, se depune la primăria localității sau a sectorului municipiului București în care se află locuința, individual sau, după caz, prin intermediul asociației de proprietari. Formularele sunt puse la dispoziție de primării și pot fi disponibile și pe site-urile autorităților administrației publice locale.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie se acordă, prin dispoziția primarului, persoanelor singure și familiilor care se încadrează în criteriile prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Acordarea sprijinului se face în funcție de veniturile nete lunare, componența familiei, sistemul de încălzire utilizat și bunurile deținute.

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