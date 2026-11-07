Nicolae Stanciu, Andrei Rațiu și Vlad Dragomir, jucătorii din Alba, în lotul României pentru partidele cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, din Liga Națiunilor, ultimele din acest an ale „tricolorilor”

Naționala României încheie partidele din grupa de Liga Națiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie. Sâmbătă, 14 noiembrie, pe Arena Națională (București), este disputa cu Polonia, ultima în fața fanilor, iar marți, 17 noiembrie, la Stadion Bilino Polje (Zenica), cu Bosnia-Herțegovina.

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Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat sâmbătă, 7 noiembrie 2026 otul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina.

Din lot fac parte trei jucători din Alba sau cu origini în Alba: Nicolae Stanciu, Andrei Rațiu și Vlad Dragomir.

Lotul convocat pentru partidele cu Polonia și Bosnia-Herțegovina este următorul:

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Luni, 9 noiembrie 2026, de la ora 12:30, la CNF Mogoșoaia, selecționerul Gheorghe Hagi va susține o conferință de presă. La întâlnirea cu mass-media vor participa și jucătorii Matei Ilie și Florinel Coman.

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