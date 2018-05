VIDEO: Pe autostrada Sebeș-Turda, lotul 1, duminică 20 mai 2018, zi plină în zona viitorului nod rutier Alba Iulia Nord

În zona viitorului nod rutier Alba Iulia, începând de la drumul ce merge spre fabrica de pavaje Florea Grup și până spre dealul de la pârâul Iovului, antreprenorul general Pizzarotti de pe lotul 1 al A10, menține un ritm constant al lucrărilor.

Duminică, 20 mai 2018, când altor români le sfârâie grătarele, în zona drumului spre fabrica de pavaje Florea și a dealului de la pârâul Iovului (viitorul nod rutier Alba Iulia Nord), s-a lucrat de la ora 7:00 dimineața până la ora 20:00 seara.

Cu pământul excavat din dealul de la pârâul Iovului se ridică terasamentul. De asemenea, în zona DJ107C, care duce spre Teleac, au fost mutați stâlpii de înaltă tensiune, constructorul putând astfel să lucreze la viitoarea supratraversare.

Lotul 1 are 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă de la Sebeș până la Pârâul Iovului, la ieşire din Alba Iulia. Proiectul prevede două noduri rutiere Alba Iulia Sud la km 8 şi Alba Iulia Nord la km 16 plus legătura cu autostrada A1, cea mai complexă lucrare. De lucrări se ocupă Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA – Pomponio Construcţii SRL.

Valoarea contractului este de 541.739.137, 21 de lei (fără TVA), semnat în 14 noiembrie 2014. Lucrările au început în 2 decembrie 2014 şi aveau termen inţial de finalizare 2 octombrie 2016. Toate lucrările efectuate pe Autostrada Sebeș – Turda sunt monitorizate de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, astfel încât să fie respectate termenele asumate pentru punerea acestora în circulaţie.

