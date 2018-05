VIDEO Autostrada Sebeș-Turda, lotul 1: Momentul spectaculos în care două macarale imense montează o grindă. Stadiul lucrărilor

Constructorul Impresa Pizzarotti avansează cu lucrările pe lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda, care se întinde de la Sebeș l a Pârâul Iovului, însă tot nu mobilizează câți oameni și-ar dori. Reporterii ziaruluiunirea.ro au surprins momentul montării unei grinzi pe unul dintre podurile tronsonului.

La jumătatea lunii mai, antreprenorul general lotului I de pe Autostrada Sebeș-Turda, Impresa Pizzarotti, nu a reușit să mobilizeze cu mult mai mulți oameni și utilaje, decât de obicei, chiar dacă se lucrează pe aproape toate porțiunile ale tronsonului, uneori de la 7 dimineața până la 21.00. S-a lucrat inclusiv de 1 mai la Dealul de la Pârâul Iovului.

Una dintre principalele activități care se desfășoară zilele acestea pe lotul I este ridicarea și montarea grinzilor la viitorul pod peste râul Sebeș. Până în prezent sunt montate aproximativ 70% din grinzi, iar dacă lucrurile decurg normal se estimează că până marți, 15 mai 2018, la viitorul pod de la râul Sebeș vor fi ridicate toate grinzile.

Prezenți, sâmbătă, în șantier, reporterii ziaruluiunirea.ro, au surprins momentul spectaculos în care cele două macarale mari ridicau și poziționau una dintre grinzi.

La Valea Orzii se turna beton la culeea viitoarei supratraversări a autostrăzii de pe partea dreaptă a văii, sensul de mers spre Oarda de Sus.

La viitorul pod peste râul Mureș erau prezente trei foreze, pentru a face ultimii doi piloni și nu au mai fost lansate alte grinzi. Între porțiunea dintre podul Mureș și viitorul pod peste râul Ampoi, sâmbătă, în jurul orei 18.30, mai multe utilaje lucrau la balastul stabilizat, iar la viitorul pod peste râul Ampoi, pe sensul de mers Sebeș-Alba Iulia s-a făcut armătura de fier.

La viitorul nod rutier Alba Iulia Nord se lucra la terasamente până în apropierea pilonilor de lângă calea ferată, iar la Dealul de la Pârâul Iovului, au început să radă coama dealului, chiar porțiunea unde existau suspiciuni că ar putea aluneca terenul.

Autostrada Sebeș-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.